Прохоров требует взыскать с Навального один рубль

В Люблинский суд Москвы поступил иск о защите чести и достоинства от миллиардера Михаила Прохорова к оппозиционеру Алексею Навальному. Поводом для судебного разбирательства стал материал, размещенный на сайте Навального, в котором он обвинил бизнесмена в даче взятки вице-премьеру правительства России Александру Хлопонину. Об этом сообщает РБК со ссылкой пресс-службу суда.

Прохоров требует от оппозиционера опровергнуть сделанные в материале заявления и удалить его. Также миллиардер потребовал взыскать с Навального один рубль.

26 апреля Навальный опубликовал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в котором он обвинил Прохорова в даче взятки Хлопонину. В материале утверждалось, что миллиардер купил у чиновника виллу в Италии по завышенной в 3 раза стоимости. Земельный участок с домом был, по данным Навального, продан за 35 миллионов евро. Однако, как выяснили сотрудники ФБК, самые дорогие дома в том месте стоят не более 10 миллионов евро. Оппозиционер утверждает, что сделка по продаже недвижимости является замаскированной взяткой. Представитель группы "ОНЭКСИМ", которой владеет Прохоров, назвал обвинения Навального ложью и заверил, что сделка была прозрачной.