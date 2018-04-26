Навальный обвинил Прохорова и Хлопонина в коррупции

Оппозиционер Алексей Навальный обвинил в коррупции олигарха Михаила Прохорова и вице-премьера правительства России Александра Хлопонина.

Навальный утверждает, что Прохоров купил у Хлопонина виллу в Италии по в три раза завышенной стоимости. Земельный участок с домом был продан за 35 миллионов евро. Однако, как выяснили сотрудники ФБК, самые дорогие дома в том месте стоят не более 10 миллионов евро. Оппозиционер утверждает, что сделка по продаже недвижимости, является замаскированной взяткой.

Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией неоднократно выпускали расследования вызывавшие широкий общественный резонанс. Фильм о предполагаемой недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева стал причиной массовых митингов и акций в марте 2017 года. Ещё одним резонансным расследованием стала история совместного отдыха заместителя председателя правительства России Сергея Приходько и миллиардера Олега Дерипаски.