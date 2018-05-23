Футбол и произвол. Стефания Кулаева – о голодовке Сенцова

Накануне чемпионата мира по футболу обострилась борьба надежды и отчаяния тех, кто добивается освобождения политических заключенных. Тем более что ожидания "подарка" властелина к перевыборам (каковым стало освобождение Ходорковского и Алехиной с Толоконниковой в прошлый раз) не сбылись. Если не освободят к чемпионату, то других поводов поразить мир великодушием уже не предвидится.

Правозащитники добиваются освобождения Оюба Титиева, руководителя грозненского офиса правозащитного центра "Мемориал", арестованного по, несомненно, сфабрикованному делу. Титиева обвиняют в хранении наркотиков, вину он отрицает, заявляя, что марихуана подброшена при задержании. Антифашисты выходят на митинг против пыток обвиняемых по так называемому делу сети, некоторые из обвиняемых в революционных планах молодых людей признали вину, не выдержав пыток током, избиений и угроз. Позже трое из них отказались от данных под пытками показаний и самооговоров.

Главный лозунг прошедшего 20 мая в Петербурге митинга антифашистской солидарности так и звучал "Чемпионат мира по пыткам", имелся и английский вариант этого плаката, да и многие другие плакаты были оформлены на английском, чего раньше на городских митингах почти не встречалось. Люди апеллируют к международному сообществу, это тоже понятно. Не только указатели, как пройти по городу, стоит переводить на язык международного общения в ожидании большого футбола!

Самым значительным и драматичным явлением в околофутбольной борьбе за свободу узников режима стала, конечно, бессрочная голодовка Олега Сенцова, потребовавшего освободить всех украинских политических заключенных, объявившего о готовности голодать до "фатального конца" или до начала исполнения его требований. Требований исполнимых, как исполнимо и законно требование прекратить пытки арестованных антифашистов и фабриковать дело на основании выбитых показаний, как исполнимо прекращение дела Оюба Титиева из-за отсутствия события преступления (которое обвинение не может доказать, заявляя, что все камеры наблюдения в это день были испорчены или развернуты к стене – так же правдоподобно, как то, что врач, осмотревший одного из подвергшихся пыткам антифашистов, перепутал следы от ударов электрошокером с укусами клопов).

Сенцов объявил голодовку за месяц до начала футбольного чемпионата – за этот месяц необходимо переломить ситуацию, другого времени не будет ни у него, ни у нас

Часто звучащее в отношении голодовки Сенцова выражение "жест отчаяния" не кажется мне верным – это проявление надежды, той же надежды на внимание и солидарность, которая движет всеми, кто пытается добиться реакции сильных мира сего, защитить арестованных правозащитников, антифашистов, крымских и украинских активистов. От жеста отчаяния (скажем, захвата заложников или других недопустимых поступков) людей можно и нужно отговаривать. Но голодовка как продуманный и подготовленный акт борьбы за свободу – другое дело. Единственное, что тут можно, – поддерживать, добиваться всеми законными способами выполнения требований Сенцова. Сенцов объявил голодовку за месяц до начала футбольного чемпионата – за этот месяц необходимо переломить ситуацию, другого времени не будет ни у него, ни у нас.

На одном из плакатов на демонстрации против пыток было написано: "Электрошокер – 100% гарантия признательных показаний". Лозунг яркий, запоминающийся, во многом верный: не признать вину, не выполнить требования палачей под пытками невероятно трудно. Из истории обвинения Сенцова мы знаем, что даже самые страшные пытки ломают не всех, даже электрошокер не заставил его признать вину, оговорить себя и других. Не существует стопроцентной гарантии уничтожения человеческого в человеке. Среди подвергшихся в Пензе пыткам антифашистов один, Василий Куксов, так и не признался ни в чем, не дал никаких показаний. Виктор Филинков в Петербурге сразу после пыточного допроса отказался от самооговора, заявил о пытках и не поддался давлению. Несмотря на высокий риск повторения пыток (и даже пройдя через повторные пытки), нашли в себе силы отказаться от признания вины их "подельники" Пчелинцев и Шакурский. Отказывается от дачи показаний подвергающийся давлению и мучениям в переполненной камере (150 человек) Юлий Бояршинов.

Люди борются за свою свободу, достоинство и правду, рискуя здоровьем, многолетним заключением, жизнью. Вершители их судеб – лгущие следователи и палачи – уверены, что пытками и фальшивками получат гарантию нужного им результата. В знаменитой антоутопии Джорджа Оруэлла "1984" это оказалось возможным, а в современном мире – нет. Люди держатся, а это знак надежды, а не отчаяния.

Стефания Кулаева – эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал"

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