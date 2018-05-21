Адвокат: Сенцов намерен продолжать голодовку до "фатального конца"

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе на пресс-конференции в Киеве 21 мая заявил, что его подзащитный готов продолжать голодовку даже до фатального конца, требуя освободить из заключения в РФ и Крыму всех украинских узников.

По словам Динзе, Сенцов полтора месяца готовился к голодовке, постепенно отказываясь от еды и решил пойти на такой радикальный шаг, поскольку "отчаялся, что украинская и российская стороны могут принять решение по его освобождению". После объявления голодовки Сенцова поместили в одиночную камеру. В случае резкого ухудшения его состояния здоровья, как заверили защитника в колонии в городе Лабытнанги, возможно, медицинское обслуживание, предусматривающее использование глюкозы и физрастворов.

Сестра режиссера Наталья Каплан на пресс-конференции также назвала решение Олега "жестом отчаяния". "Этой голодовкой он пытается приблизить освобождение других заключенных и не случайно объявил ее перед чемпионатом мира по футболу в России, чтобы привлечь внимание к этой теме как можно больше людей", - подчеркнула Каплан. По ее словам, со времени голодовки Сенцова ей не позвонил ни один украинский политик.

О том, что власти Украины прилагают недостаточно усилий для свобождения Сенцова заявила правозащитник и один из координаторов Медийной инициативы за права человека Мария Томак. Она отметила, что после ряда встреч адвоката Динзе и украинских правозащитников с представителями различных государственных органов надеется на "более активную позицию" Киева в вопросе освобождения украинского политзаключённого.

Олег Сенцов был задержан марте 2014 года российскими спецслужбами в аннексированном Россией Крыму вместе с активистом Александром Кольченко. Их обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Обвиняемые свою вину не признали. Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая, заявив, что прикатит ее лишь в случае, если будут освобождены из российских колоний и тюрем более 60 украинских политзаключенных.