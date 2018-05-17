Госдума перенесла второе чтение законопроекта о наказании за санкции

Государственная дума России в четверг отложила второе чтение законопроекта об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций. Депутаты решили провести по нему дополнительные консультации,сообщил глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин по итогам голосования о порядке работы на 17 мая.

15 мая Госдума приняла в первом чтении закон об уголовной ответственности за исполнение в России западных санкций. Он, в частности, предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет за предоставление иностранным государствам сведений или рекомендаций, которые могут спровоцировать их на новые санкции. Кроме того, в Уголовный кодекс предлагается ввести статью за отказ от сделок с россиянами на основании исполнения санкций иностранных государств. Наказание по ней предусматривает штраф до 600 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

Законопроект подвергли критике в президентском Совете по правам человека и в Российском союзе промышленников и предпринимателей. В РСПП считают, что он создает условия для давления на бизнес и необоснованного уголовного преследования россиян и иностранцев,может привести к ухудшению делового климата и потере Россией инвестиционной привлекательности.