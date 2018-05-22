Литва сняла с Баниониса обвинения в сотрудничестве с КГБ

Люстрационная комиссия Литвы, которая оценивает деятельность лиц, являвшихся осведомителями КГБ, не нашла доказательств сотрудничества народного артиста СССР Донатаса Баниониса с Комитетом государственной безопасности (КГБ). В понедельник, 21 мая, председатель люстрационной комиссии Литвы Альгимантас Урмонас объявил, что в ходе расследования эксперты не обнаружили "объективной стороны нарушений" и пришли к выводу, что ни Донатас Банионис, ни дирижер Саулюс Сондецкис не сотрудничали с КГБ. Об этом сообщает "Дойче велле" со ссылкой на агентство BNS.

Урмонас сообщил, что в ходе расследования не установлено нарушений. "То есть нет никакой деятельности и результатов", сказал он. Поэтому было принято решения снять обвинения и "снять ярлык "подозревают в сотрудничестве". "Ярлык есть, есть подозрения для стигматизации, это вызвало всякие черные мысли, а наша комиссия постановила, что это нельзя утверждать, нельзя утверждать, что они сотрудничали, таких данных нет. А источники данных, которые есть у ЦИГСЖЛ (Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы), разные, например провокации", - сказал Урмонас.

Обвинения знаменитого актера были сделаны в январе этого года, когда Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы заявил, что актер и дирижер Сондецкис были внесены в журнал агентов Комитета госбезопасности СССР, в котором содержались десятки тысяч имен сексотов. Якобы в 1970 году Банионис был завербован и под псевдонимом Брюнос предоставлял КГБ данные о литовцах, эмигрировавших в США. В 1974 году имя агента Брюноса было удалено из агентурной сети, что, как полагали в Центре исследования геноцида, было связано с избранием Баниониса депутатом Верховного Совета СССР.

Урмонас подчеркнул, что выводы комиссии могут быть использованы в суде, если родственники Баниониса и Сондецкиса решат обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, сообщает Delfi.

В журнале регистрации личных архивных дел КГБ, публикуемом Центром исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, в целом представлено почти 1700 дел. Эти документы публикуются с 2011 года.