Олега Навального поместили в ШИЗО за месяц до выхода на свободу

Олега Навального, осужденного по так называемому "делу "Ив Роше", поместили в штрафной изолятор за месяц до освобождения. Об этом во вторник этом написала у себя в твиттере пресс-секретарь его брата Алексея Навального Кира Ярмыш.

О причинах применения таких мер к Олегу Навальному не сообщается. Его помещают в ШИЗО уже в седьмой раз. По словам осужденного, его наказывали за то, что он сидел за столом после отбоя, носил майку или проснулся позже положенного.

В конце апреля Президиум Верховного суда России в среду оставил без изменений приговор по "делу "Ив Роше". Оппозиционер Алексей Навальный был по нему приговорен к условному сроку, а его брат Олег – к реальному лишению свободы сроком три с половиной года. Сейчас он в колонии.