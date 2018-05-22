В Пскове начали собирать подписи за отставку главы города

Инициативная группа в Пскове объявила о начале сбора подписей за отставку главы города Ивана Цецерского. Как сообщил Радио Свобода один из авторов инициативы, региональный эксперт движения в защиту прав избирателей "Голос" Алексей Малов, решено собрать ровно 8442 подписи. Это 5% от числа зарегистрированных в Пскове избирателей, то есть точное количество подписей, необходимое для проведения городского референдума. Подписи будут переданы депутатам Псковской городской думы с требованием отменить решение об избрании Цецерского главой города.

"Сам референдум мы пока не заявляем, потому что это большие расходы для городского бюджета. Рассчитываем, что этот вопрос будет решен депутатами", – пояснил Малов.

В состав инициативной группы вошли представители Либертарианской партии, партии "Яблоко", общественного движения "Свободный берег", псковского штаба Алексея Навального и другие. Свое требование об отставке главы города члены группы мотивируют плачевным состоянием городского хозяйства.

Глава города Пскова избирается из состава депутатов Псковской городской думы, Иван Цецерский в этой должности работает с 2009 года. Также он занимает пост председателя псковского городского политсовета "Единой России". Недавно глава Пскова прославился предложением "стереть с лица земли" США, комментируя в Instagram фотографию Андрея Турчака из Сирии.

Ранее псковские активисты уже требовали отставки Цецерского – через лозунг "Вон из Пскова", выложенный напротив дома главы города из рекламных плакатов дельфинария.