Культ смерти. Андрей Пионтковский – о путинском "да"

В последнее время Григорий Явлинский опубликовал несколько резко критических статей о тупике российской внешней политики, об опасном сползании к глобальному столкновению, способному уничтожить Россию и остальной мир. Настойчивость его предупреждений вызывала у меня ощущение, что его тексты – результат не только серьезного научного анализа, но и обладания некой эксклюзивной информацией о ментальном состоянии российского руководства. И для меня не стало сенсацией содержание его разговора с Путиным, которым Явлинский поделился на днях:

– Владимир Владимирович, вы понимаете, что мы приблизились к войне?

– Да. И мы в ней победим.

Профессиональные ненавистники Явлинского уже успели обвинить его в сознательном участии в путинском ядерном шантаже. Что значит участие?! Прежде всего, я хорошо лично знаю Явлинского и абсолютно убежден в аутентичности приведенного им диалога. Да, ответ Путина – это ядерный шантаж, более того, это новая более продвинутая стадия ядерного шантажа. Да, Путин сознательно произнес эти слова, и он хотел, чтобы Явлинский транслировал их городу и миру. Он хотел, чтобы мир знал: Путина не пугает война и он полагает, что в ядерной войне может победить.

Явлинский обязан был нам это сообщить. Состояние русского пациента – важнейшая информация для всего мира.

Путин впервые публично произнес слова: "И мы в ней победим". Но как именно он собирается в ней победить, я подробно рассказал еще в 2014 году в статье "Путин намерен выиграть Четвертую мировую войну". В силу исключительной важности и актуальности обсуждаемого вопроса позволю себе привести обширную выдержку из этой публикации:

В своей знаменитой крымской (судетской) речи хороший Путин воплотил смутные коллективные геополитические фантазмы российской политической "элиты" в четкие концепты: разъединенная нация, собирание исконных земель, "Русский мир". Так была сформулирована повестка дня Четвертой мировой войны. И это не повестка дня сохранения статус-кво. Даже самая скромная практическая реализация амбиционной идеи "собирания русских земель" потребует изменения государственных границ, по крайней мере, двух стран-членов НАТО – Латвии и Эстонии.

И какие же инструменты, кроме своей знаменитой "духовности", могло бы задействовать для успешной конфронтации с блоком НАТО и аннексии территорий входящих в него стран государство, в разы уступающее НАТО по экономическому развитию, научно-технологическому уровню, потенциалу конвенциональных вооруженных сил? Только ядерное оружие. Но, спросите вы, разве не общеизвестно, что в сфере ядерных вооружений Россия и США так же, как и полвека назад, находятся в патовой ситуации доктрины взаимного гарантированного уничтожения и, следовательно, ядерный фактор можно исключить из стратегических расчетов.

Дело в том, что это не совсем так, а вернее, совсем не так. В волатильной геополитической ситуации ядерная держава, ориентированная на изменение статуса-кво, обладающая превосходящей политической волей к такому изменению, большим равнодушием к ценности человеческих жизней (своих и чужих) и определенной долей авантюризма, может добиться серьезных внешнеполитических результатов угрозой применения или ограниченным применением ядерного оружия. Ведь ядерная стратегия это не сухой математический анализ сценариев обмена ударами, а во многом драматический психологический поединок.

Путинская повестка дня Четвертой мировой войны ведь не ставит своей целью уничтожение ненавистных США, чего можно было бы сегодня достичь только ценой взаимного самоубийства. Эта повестка пока значительно скромнее: расширение "Русского мира", распад блока НАТО, дискредитация и унижение США как гаранта безопасности Запада.

Рассмотрим в этом контексте, например, один широко обсуждаемый среди экспертов возможный сценарий эпохи Четвертой мировой войны. В плане реализации духоподъемной концепции собирания исконных русских земель, провозглашенной исторической речью В. В. Путина 18 марта, русскоязычные жители Нарвы (Эстония) проводят референдум о присоединении к "Русскому миру". Для реализации итогов их свободного волеизъявления на территорию Эстонии вводятся вооруженные до зубов "зеленые человечки" со знаками отличия или без оных и деловито расставляют новые пограничные знаки. Каковы будут в этой ситуации действия агрессивного блока НАТО?

Согласно ключевой статье 5-й устава этой организации, все его государства-члены должны оказать Эстонии немедленную военную поддержку. Некоторые из этих государств обладают технической возможностью элиминации пришельцев в течение получаса средствами дистанционного огневого воздействия. Отказ союзников Эстонии выполнить свои обязательства станет событием исторического значения: он будет означать унизительный конец НАТО, уход США с мировой арены и полное политическое доминирование путинской России не только в ареале "Русского мира", но и на всем европейском континенте. Именно этот результат нужен Кремлю, а не какая-то там Нарва и тем более не ее пассионарные русскоязычные жители. И, тем не менее, ответ на вопрос – будет ли НАТО защищать Эстонию в случае попытки ее изнасилования соседней суперъядерной державой? – вовсе не очевиден.

Путин весь соткан из чудовищных комплексов

​ А вот Путин знает, что они знают, что если придут на помощь Эстонии, то он может ответить очень ограниченным ядерным ударом: уничтожит, например, две европейские столицы. И поставьте теперь себя на место лауреата Нобелевской премии мира Обамы. Он остается единственным, кто как-то может вмешаться в столь неожиданно обострившийся конфликт вокруг никому в США неизвестного, да пропади он пропадом, городишки Narva. А вся прогрессивная и даже вся реакционная американская общественность дружно кричат ему под руку: "Мы не хотим умирать за f***** Narva, Мr. President!"

Кстати, такого же мнения, как выяснилось, придерживается и подавляющее большинство жителей ФРГ, где недавно был проведен опрос общественного мнения на тему: "Должна ли ФРГ будет выполнить свои союзнические обязательства по отношению к Эстонии в случае ее военной конфронтации с Россией?" 70% миролюбивых немецких граждан ответили твердым Nein: Германия должна занять нейтральную позицию в этом конфликте.

Путин давно наблюдает за своими западными партнерами и глубоко презирает их. А как же еще относиться к ним, если канцлеры и премьеры великой Европы выстраиваются в очередь послужить холуями на его газоколонках за жалкое вознаграждение в 2 миллиона евро в год? Путин убежден, что переиграет их в потенциальных военных конфликтах, которые возникнут на пути реализации его великой идеи "Русского мира", несмотря на то что Россия намного уступает НАТО в области обычных вооружений и не превосходит США в ядерной сфере. Духом мы возьмем. Духом и наглостью. "Как школьнику драться с отборной шпаной", к тому же ядерным ломом опоясанной и чуть что им размахивающей?

Что произошло за прошедшие четыре года? Коллективный западный Чемберлен, медленно разворачиваясь, сделал свой первый шаг в ответ на нараставший ядерный шантаж Москвы. Ядерная риторика Кремля, направленная на подрыв ключевой статьи 5-й устава НАТО, была услышана, проанализирована и принята во внимание. Члены альянса договорились о размещении на постоянной основе на территории стран Балтии символических контингентов НАТО, включая американских военнослужащих. Размеры этих контингентов не имеют определяющего значения. Они не способны на наступательные действия, и, расчет НАТО был на то, что им не придется принимать участие и в оборонительных операциях. Принципиален сам факт присутствия горстки американских солдат и офицеров в балтийских странах. Они – живой щит сдерживания, заложники-смертники, если хотите.

Весь замысел кремлевских шантажистов строится на том, что, введя в балтийские страны вежливых "зеленых человечков" и размахивая ядерной дубиной, они запугают и парализуют Европу и США вопросом: "Вы готовы умереть за Нарву?" Символическое присутствие американских военнослужащих в районе Нарвы психологически разворачивает ситуацию на 180 градусов. Теперь появление там первого вооруженного "вежливого человечка" автоматически означает вступление Российской Федерации в войну с США. Чего как раз и стремился избежать Кремль своим ядерным шантажом.

Многим наблюдателям, включая и автора этих строк, казалось тогда, что этот шаг остановит кремлевских авантюристов. Нет, после некоторого замешательства, гибридная психологическая война возобновилась. Путинское уверенное "Да. И мы в ней победим" означает, что и сегодня Путин процентов на 90% уверен, что Запад испугается его угрозы "ядерной эскалации ради деэскалации" и отступит. А если не отступит сразу, то с 99%-ной вероятностью отступит и не ответит после первого же ядерного удара. С такими шансами – или, точнее, с такими представлениями о своих шансах – азартные персонажи охотно играют во Властелинов Мира.

Путин не раз и не два рисовал в своих выступлениях и видеоинтервью апокалиптические картины нанесения им ядерного удара. И, как справедливо заметил один наблюдательный комментатор, рассуждает он об этом с явным вожделением. Судите об этом сами, посмотрев внимательно, например, на лицо президента России в фильме "Миропорядок 2018": он заявляет Соловьеву, что не нужен ему Мир без Путина во власти. Да, именно без Путина во власти. Объяснил же нам Володин, что Россия сегодня – это и есть Путин во власти.

Речь идет о потенциальном ядерном террористе, взявшем в заложники население своей собственной (им, русским, на миру и смерть красна!) и многих других стран. С ним надо разговаривать. Но очень откровенно, предметно и на понятном ему языке. Да, у него было тяжелое детство. И юность, и зрелость, кстати, тоже (попробуйте столько лет прослужить "пробочником" у надменного Собчака. Путин весь соткан из чудовищных комплексов.

Стечением обстоятельств во главе России (далеко не в первый раз) оказался человек, движимый своими психологическими комплексами и преследующий абсурдные внешнеполитические цели, не только ничего общего не имеющие с обеспечением безопасности страны, но и ставящие под угрозу само ее существование. Если, конечно, страна действительно еще существует, а не болтается подвешенной на чекистском крюке.

Андрей Пионтковский – политический эксперт

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