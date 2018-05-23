Поклонская просит главу СК разобраться с автором карикатуры на себя

Депутат Государственной думы России, бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская направила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину в связи с отказом возбуждать уголовное дело об оскорблении чувств верующих против автора карикатуры на неё.

"Хотелось бы верить, что наша правоохранительная система еще способна постоять за справедливость. Надеюсь, с этим вопросом разберется председатель СК РФ Александр Бастрыкин", - написала депутат на своей странице во "ВКонтакте".

Скандал вокруг карикатур Дениса Лопатина начался осенью во время обсуждений фильма Алексея Учителя "Матильда", против которого Поклонская вела активную кампанию. На одном из митингов в защиту картины его участники держали в руках карикатуру Лопатина, в которой представители православной общественности увидели нечто, что, по их мнению, оскорбляет чувства верующих, и подали в полицию коллективное обращение.

Депутат Поклонская, узнав в героине карикатуры себя, направила депутатский запрос в Следственный комитет Камчатского края, заявив о том, что изображение оскорбляет её и православную веру. Следователь отказал в возбуждении уголовного дела на Лопатина. В тот момент карикатурист уже уехал из России в одну из европейских стран по рекомендации юристов, опасаясь уголовного преследования.

Редакции "Сибирь.Реалии" художник сказал , что ему досадно, что "в нерв попал именно похабный плакат для узкого круга старых приятелей", задачей которого было "повеселить 20 человек". По его словам, в основном, он делает портреты, добрые шаржи и иллюстрации, "острые же вещи государство давно отучило публиковать".

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Публикацию Поклонской о депутатском запросе он уже прокомментировал в Фейсбуке. "Что бы я делал без идиотов? Скучал и ботанический атлас иллюстрировал", - написал карикатурист.

