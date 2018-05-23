В Москве пройдёт аукцион в помощь детям политзаключённых

В московском клубе "Китайский летчик Джао Да" 7 июня состоится благотворительный аукцион "Дети невинно осуждённых имеют право на детство". Организаторы вечера – Союз солидарности с политзаключёнными, правозащитный центр "Мемориал" и движение "Солидарность", сообщает интернет-издание "Такие дела".

Активисты связались с родственниками осуждённых, включённых в список "Мемориала". На данный момент на получение помощи согласились родные 11 политзаключённых, среди которых – Олег Сенцов, Николай Карпюк, Кирилл Барабаш, Валентин Соколов, Александр Оршулевич, Данис Сафаргали, Алексей Кунгуров, Андрей Коломиец.

На аукционе выставят лоты от писателей, поэтов и общественных деятелей, в числе которых Виктор Шендерович, Людмила Петрушевская, и Лев Рубинштейн.