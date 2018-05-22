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Порошенко: мы делаем всё для освобождения удерживаемых Россией

Петр Порошенко и Керсти Кальюранд

Украина делает всё, чтобы как можно скорее освободить заложников и политзаключенных, удерживаемых в России и на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина" заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, делается всё возможное, чтобы "обеспечить давление на российского президента для того, чтобы он, наконец, дал поручение, и процесс, который мы начали в конце прошлого года, когда нам удалось освободить 74 заложника, мы обязательно как можно скорее продолжим, чтобы украинские герои как можно скорее вернулись домой". Об этом Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) во вторник в Киеве.


Он также напомнил, что на всех переговорах поднимается вопрос освобождения граждан Украины. В том числе и с европейскими, и с американскими партнерами. По словам Порошенко, на сегодняшних переговорах поднимался этот вопрос.

В Киеве во вторник возле Администрации президента Украины проходит акция "Хватит сидеть!" в поддержку заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова и других политических заключенных. По словам организаторов, участники акции требуют, чтобы украинские чиновники сделали все возможное для их освобождения.

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