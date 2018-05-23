ФИФА выразила озабоченность ситуацией с арестом Титиева

Правозащитникам должна быть предоставлена возможность выполнять свою работу свободно и без страха быть преследуемым за нее, говорится в заявлении Международной федерации футбола (ФИФА). Оно стало ответом за обращение правозащитных организаций в связи с делом главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева. Текст официального письма цитирует "Новая газета".

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявила, что федерация глубоко озабочена ситуацией с Титиевым, хотя и не располагает свидетельствами того, что правозащитник связан с Чемпионатом по футболу в России.

"Первостепенную значимость имеет право господина Титиева на справедливый суд согласно международным стандартам", – отметила Самура.

В конце апреля 14 правозащитных организаций направили обращение к президенту ФИФА Джанни Инфантино. В нем они попросили вступить в диалог с российскими властями по делу Титиева и другим случаям нарушения прав человека в Чечне.

Оюб Титиев, задержанный в январе по обвинению в хранении наркотиков, арестован до 9 июня. Защита продолжает настаивать, что дело правозащитника сфабриковано, а пакет с марихуаной ему подбросили.