С футболом, без "Мемориала". ФИФА просят заступиться за Оюба Титиева

Международная правозащитная организация Human Rights Watch обратилась в ФИФА с призывом добиться от российских властей освобождения правозащитника Оюба Титиева до начала чемпионата мира по футболу.

Руководитель чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" был арестован в январе 2018 года по обвинению в хранении наркотиков. Адвокаты Титиева и его коллеги уверены, что наркотики правозащитнику подбросили полицейские, а дело против него полностью сфабриковано.

Недавно Международная федерация футбола – ФИФА – приняла новую политику в области прав человека. А Чечня, где находится под арестом правозащитник Оюб Титиев, утверждена организацией как один из регионов для размещения тренировочных баз чемпионата мира по футболу 2018 года. "Добившись освобождения Оюба Титиева, ФИФА могла бы поддержать болельщиков и вообще всех жителей Чечни", – говорится в заявлении Human Rights Watch. Подробнее о позиции международной правозащитной организации по этому вопросу в интервью Радио Свобода рассказала ее российский представитель Татьяна Локшина:

– Египетская сборная по футболу выбрала Чечню в качестве тренировочной базы на время чемпионата мира. И ФИФА это решение утвердила. Таким образом, Чечня напрямую связана с ЧМ-2018, а у ФИФА существует новая политика по правам человека, которая, в частности, предполагает, что ФИФА будет использовать свое влияние для защиты правозащитников и журналистов. Наверное, можно рассуждать, что директор правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюб Титиев не занимался вопросами, связанными непосредственно с подготовкой чемпионата мира по футболу, но против него сфабриковано уголовное дело. А это атака на саму возможность правозащитной деятельности в регионе. Это показывает всем, что любое критическое высказывание против местной власти наказуемо и недопустимо в Чечне, которая стала регионом ФИФА.

– Какие, на ваш взгляд, у ФИФА есть механизмы воздействия на российские власти?

– Мы надеемся, что ФИФА использует свое влияние на российские власти, поднимет на высшем уровне вопрос о фабрикации дела в отношении Титиева и поможет добиться его освобождения. Я бы хотела подчеркнуть, что письмо, которое мы опубликовали сегодня, было отправлено Human Rights Watch руководству ФИФА еще в феврале, вскоре после того, как стало известно о данной ситуации. И при этом недавно, буквально неделю назад, целая группа ведущих российских и международных правозащитных организаций, включая и Human Rights Watch, и Amnesty International, направила подобное же обращение руководству ФИФА. И в данный момент мы ждем от него ответа. Это обращение тоже будет опубликовано в ближайшие дни.

– Кому выгодно уголовное преследование Титиева?

– У нас нет никаких сомнений, что фабрикация уголовного дела против Титиева направлена на выдавливание "Мемориала" из Чеченской республики. "Мемориал" – единственная правозащитная организация, которая до нынешнего времени сохраняла непосредственное присутствие в Чечне, куда люди могли прийти и обратиться за помощью. И что произошло? Дело в том, что в конце декабря прошлого года Рамзан Кадыров потерял свой аккаунт в социальной сети Инстаграм. У него было более 3 миллионов подписчиков. Он очень трепетно к этому аккаунту относился и использовал его для самопродвижения. Потерял он этот аккаунт в связи с блокировкой за грубое нарушение прав человека. И сразу же после того, как был блокирован его аккаунт в Инстаграме, правая рука господина Кадырова Магомед Даудов, спикер чеченского парламента, выступил по чеченскому телевидению с заявлением о том, что в блокировке аккаунта Кадырова виноваты правозащитники. Он назвал правозащитников врагами и сказал, что их необходимо изолировать от приличного общества. Это было прямо перед Новым годом. А сразу после новогодних праздников, непосредственно в первый рабочий день у Оюба Титиева, известнейшего правозащитника в Чечне, в машине якобы нашли наркотики. Таких совпадений не бывает, – говорит программный директор по России международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Локшина.

На прошлой неделе – 25 апреля – суд в Чечне продлил Оюбу Титиеву срок содержания под стражей до 9 июня. Представители его защиты в тот же день заявили журналистам, что следствие различными способами пытается вывести их из дела и добиться, чтобы обвиняемого защищал адвокат по назначению. В частности, слушание по мере пресечения было назначено, по словам адвокатов, внезапно и на тот же день, когда у защиты была запланирована пресс-конференция в Москве.

– Следователь был осведомлен о пресс-конференции, – заявил адвокат Петр Заикин. – Я ему сообщил, что все защитники будут там находиться, и мне показалась подозрительной его реакция на эту информацию. Адвокат Марина Дубровина предложила на всякий случай остаться в Грозном на тот период времени, когда мы будем в Москве. Никаких следственных действий следователь не назначал, просто было подозрение, что будет какая-то нестандартная ситуация. О том, что назначено заседание, Дубровина узнала, позвонив своему источнику в суде. Мы не исключаем, что есть возможность ввести в дело так называемого защитника по назначению следователя, чтобы каким-либо образом ограничить возможности по реализации той линии защиты, которая была определена самим Оюбом Титиевым и согласована с его адвокатами.

Оюб Титиев был задержан 9 января по пути на работу. Сотрудники полиции в форме Группы быстрого реагирования остановили его машину и заявили, что проведут ее досмотр. Несмотря на незаконность требований, правозащитник спорить не стал. Позже он сообщил адвокатам, что один из сотрудников правоохранительных органов долго возился с чем-то у правой двери машины, когда Титиев стоял у багажника с другим сотрудником. Под сиденьем справа и "обнаружили" пакет с веществом, похожим на наркотики. Адвокаты Титиева настаивают на том, что наркотики ему подбросили.

– Как правило, дела о подброшенных наркотиках очень неблагодарные для защиты, – рассказал адвокат Илья Новиков. – Мы вынуждены всегда опираться на какие-то косвенные соображения. Титиева привезли в ОВД Курчалоевского района, угрожали ему, и когда он отказался подписывать признательные показания, ему сказали: "Если ты хочешь по закону, тогда все будет по закону". И его второй раз посадили в его же машину, отвезли на то же самое место, дождались, пока приедет следователь с понятыми, и второй раз в той же самой машине нашли те же самые наркотики в том же самом месте. Титиев настаивает на том, что в этот день его машина заезжала во двор ОВД Курчалоевского района дважды. В то время как все допрошенные сотрудники этого ОВД, которые имели отношение к этой ситуации, говорят, что машина приезжала только один раз. Это не случайное обстоятельство, это не незначительная деталь, это именно то событие, которое можно проследить и которое позволяет установить, кто говорит правду. Правду говорит Оюб Титиев. Видеокамеры ОВД Курчалоевского района, которые должны были записывать происходящее, как вы понимаете, волшебным образом в тот день оказались в нерабочем состоянии.

– Притом сотрудник ГИБДД, который останавливал машину, – дополняет Петр Заикин, – и который якобы обнаружил этот пакет, сообщает, что увидел сначала просыпанное вещество зеленого цвета на правом переднем пассажирском коврике, а потом уже заглянул в салон более внимательно и обратил внимание, что под сиденьем лежит пакет. Когда допрашивали его, очень тщательно выясняли, на каком расстоянии он находился и в каком положении, и из того положения, в котором находился данный сотрудник ГИБДД, мелкопорезанное вещество, марихуану, маловероятно в незначительных количествах заметить. Более того, пакет черного цвета с учетом того места, о котором он сообщал, тоже в том положении, в котором он находился, заметить было невозможно. Мы заявили о проведении следственного эксперимента, для того чтобы доводы сотрудника ГИБДД была возможность опровергнуть. Несмотря на то что ходатайство было следователем удовлетворено, в течение месяца следственный эксперимент не проводится. По моему мнению, причина достаточно банальна: воссоздали эту ситуацию и смогли сами убедиться, что невозможно увидеть ни рассыпанное вещество, ни сам черный пакет под сиденьем. И делается все возможное, чтобы указанный следственный эксперимент проводить в наше отсутствие. У следователя такое право есть.

"Просыпанное вещество зеленого цвета" едва ли можно было обнаружить даже при детальном досмотре: Петр Заикин отметил, что буквально накануне Титиев полностью вымыл машину, в том числе и коврики внутри салона.

По мнению адвокатов, фальсификация дела Титиева началась и продолжается при полном одобрении руководства Чечни, недовольного деятельностью "Мемориала" на территории республики. Следственный комитет Чечни продолжает проверку по заявлению адвокатов о фальсификации доказательств. Освободить Титиева российские власти призывал Европарламент. Правозащитная организация "Комитет против пыток" объявляла кампанию в поддержку правозащитника. Омбудсмен Татьяна Москалькова и "Международный мемориал" просили передать дело в главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Против этого выступил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, заявив, что "разговоры о передаче куда-то "дела" Титиева или жителя Камчатки автоматически ставят законный вопрос о недоверии к тем сотрудникам, которые ведут следствие, судьях, принимающих решение о мере пресечения". Кадыров назвал это попыткой оказать "давление на следствие".

Правозащитный центр "Мемориал" признал своего коллегу политзаключенным. Член Совета центра Олег Орлов напомнил, что делу Титиева предшествовали обвинения в адрес "комитетов" и "центров" (Орлов уверен, что имелись в виду "Комитет против пыток" и ПЦ "Мемориал") от председателя парламента Чечни Магомеда Даудова в подрывной деятельности, а после ареста правозащитника произошли поджог офиса "Мемориала" в Назрани и поджог машины ПЦ в Дагестане, а также избиение главы дагестанского отделения "Мемориала" Сиражутдина Дациева.

– Эта цепь событий не оставляет никаких сомнений, что дело Оюба Титиева носит безусловно политический характер и что фабрикация уголовных дел против Оюба Титиева совершается с целью прекратить деятельность Правозащитного центра "Мемориал" в Чечне и желательно вообще на Северном Кавказе. Обращаю внимание, что Правозащитный центр "Мемориал" – это последняя независимая правозащитная организация, которая еще продолжала работать на территории Чеченской республики, – заявил член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.

Ходатайство о переносе заседания по мере пресечения 25 апреля Старопромысловский районный суд Грозного отклонил, не став дожидаться всех адвокатов Титиева. Следователь попросил продлить арест правозащитнику на месяц. Суд возражать не стал.