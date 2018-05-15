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HRW представила доклад о правах человека в России перед ЧМ-2018

Иллюстративное фото

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала доклад об ухудшении ситуации с правами человека в России в преддверии чемпионата мира по футболу.

Правозащитники указывают, в частности, на нарушение прав строителей стадионов. Рабочим, по данным HRW, задерживают зарплату, а условия их труда не являются безопасными. По состоянию на апрель 2018 года, на стройплощадках ЧМ-2018 погиб 21 рабочий.

Кроме этого, правозащитники отмечают ухудшение в России ситуации с правом на мирные собрания. Они указывают, в частности, на массовые задержания сторонников оппозиционера Алексея Навального, в том числе во время организованных им протестных акций.

Директор Human Rights Watch по странам Европы и Центральной Азии Хью Уильямсон также назвал неприемлемым отказ журналисту немецкой телекомпании ARD Хайо Зеппельту в российской визе для поездки на чемпионат мира.

В докладе описывается и ситуация в Чечне, где во время чемпионата мира по футболу будет базироваться сборная Египта и где под арестом в настоящее время остается глава местного отделения правозащитной организации "Мемориал" Оюб Титиев.

В связи с этим Human Rights Watch призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) повлиять на ситуацию с правами человека в России.

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