США обеспокоены недомоганием американского дипломата в Китае

Государственный департамент США сообщил, что дипломат, служащий в южном Китае, пожаловался на аномальные звуковые ощущения и давление. Эти явления похожи на те, что испытали в прошлом американские дипломаты на Кубе.

Как сообщает агентство "Асошиэйтед пресс", в электронном письме, направленном американским гражданам в Китае, не содержится информации о том, чем вызваны эти симптомы, проявившиеся у сотрудника американского генконсульства в городе Гуанчжоу.

В электронном письме говорится, что других подобных инцидентов в Китае не зафиксировано, но ведомство воспринимает сообщения о них со всей серьезностью и поставило в известность своих госслужащих в Китае.

В случае Кубы США сообщали, что некоторые из сотрудников и членов семей посольства США в Гаване испытали недомогания и слышали необычные шумы. В большинстве случаев симптомы появились примерно в мае 2017 года. Эти так и не объясненные инциденты вызвали раскол в отношениях США и Кубы.