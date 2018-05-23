США обеспокоены недомоганием американского дипломата в Китае

Государственный департамент США сообщил, что дипломат, служащий в южном Китае, пожаловался на аномальные звуковые ощущения и давление. Эти явления похожи на те, что испытали в прошлом американские дипломаты на Кубе.
Как сообщает агентство "Асошиэйтед пресс", в электронном письме, направленном американским гражданам в Китае, не содержится информации о том, чем вызваны эти симптомы, проявившиеся у сотрудника американского генконсульства в городе Гуанчжоу.
В электронном письме говорится, что других подобных инцидентов в Китае не зафиксировано, но ведомство воспринимает сообщения о них со всей серьезностью и поставило в известность своих госслужащих в Китае.
В случае Кубы США сообщали, что некоторые из сотрудников и членов семей посольства США в Гаване испытали недомогания и слышали необычные шумы. В большинстве случаев симптомы появились примерно в мае 2017 года. Эти так и не объясненные инциденты вызвали раскол в отношениях США и Кубы.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.