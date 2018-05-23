Минкульт: работе Booking.com в России ничто не угрожает

Министерство культуры России не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории Российской Федерации. Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе, говорится в официальном сообщении министерства от имени директора департамента туризма и региональной политики Ольги Яриловой.

Ранее в министерство поступило обращение от руководителя группы компаний "Свой туристический сервис" Сергея Войтовича с предложением заблокировать в России деятельность американского сервиса бронирования отелей Booking.com – в ответ на санкции США против России. Войтович пояснил, что сервису принадлежит 70% рынка бронирования российских отелей, и отечественные туроператоры не могут с ним конкурировать. Минкульт, в свою очередь, переправил это обращение в Ростуризм с просьбой представить позицию по этому вопросу до 4 июня 2018 года. Из Ростуризма обращение было направлено для обсуждения в профильные общественные организации.

Ольга Ярилова пояснила, что обращение в Ростуризм – техническая процедура, выполнять которую требует федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", а также регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной власти. Она подчеркнула, что работе сервиса Booking.com на территории России "ничто не угрожает".

Позднее выяснилось, что группа компаний "Свой туристический бизнес" является подрядчиком Ростуризма, а ее руководитель Войтович – создателем нескольких аналогов сервиса Booking в России. Как сообщило издание The Bell, он значится в качестве гендиректора на сайте Svoy-hotel.ru. А по данным "СПАРК-Интерфакс", в 2016-2017 годах "Свой туристический сервис" заключил пять контрактов с Ростуризмом на проведение выставок и презентаций за рубежом на общую сумму 22 миллиона рублей.

Сервис Booking.com – один из крупнейших сервисов онлайн-бронирования, с которым сотрудничают более тридцати тысяч отелей по всей России.