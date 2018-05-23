Ройзман собирается жить. Но уже без Booking.com

Доброе утро!

В Киеве у здания администрации президента Украины прошла акция “Хватит сидеть” в поддержку Олега Сенцова, объявившего бессрочную голодовку в российской тюрьме. Стульев наломали много.

“Такие вопросы любят тишину”, – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в связи с возможным обменом Сенцова на арестованного в Киеве главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Товарищ Олега Сенцова по уголовному делу антифашист Александр Кольченко, получивший 10 лет, написал Сенцову, что готов поддержать его голодовку, а к Путину обратился с требованием освободить Сенцова. Украинский кинорежиссер голодает с 14 мая.

Продолжаются преследования соратников Навального в связи с акцией “Он нам не царь”. Бывший координатор московского и новосибирского штабов Сергей Бойко и ведущий “Навальный.Live” Руслан Шаведдинов получили по 30 суток, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш задержана. В Тюмени волонтер штаба Навального оштрафован на 200 тысяч рублей и уволен с работы, сотрудник ставропольского края отчислен из университета после письма из центра “Э”. Брат Навального Олег помещен в ШИЗО за месяц до окончания срока по делу Yves Roches.

В отставку ушел глава Екатеринбурга Евгений Ройзман: он не захотел лично участвовать в отмене выборов мэра города (решение об этом ранее принял областной парламент). Теперь Ройзман собирается “жить”.

Будни российского парламентаризма:

Подорожал (пока только в первом чтении) голос избирателя на президентских выборах – это значит, что КПРФ и ЛДПР получать от государства в восемь раз больше денег, потому что кандидаты от этих партий набрали больше 3% (размер господдержки рассчитывается из числа голосов, поданных за кандидата).

Закон о криптовалютах (которыми разрешат оперировать через специальные обменники) тоже принят в первом чтении.

Третье чтение прошел расплывчатый закон об ответных санкциях, предоставляющий правительству широкие возможности ограничительных мер в отношении граждан США и стран, “придерживающихся той же политики”. (И правительство тут же принялось за работу: Минкульт поручил Ростуризму изучить вопрос об ограничении работы сервиса Booking.com в России).

Алексей Кудрин утвержден на посту главы Счетной палаты.

Банки. Бывший вице-премьер Игорь Шувалов, по данным разных медиа, возглавит Внешэкономбанк. Для этого достаточно указа президента. Из Sberbank CIB уволен аналитик, написавший доклады с критикой сначала руководства “Роснефти”, а потом руководства “Газпрома”. В последнем говорилось, что главными выгодоприобретателями “Газпрома” являются не акционеры, а подрядчики – в том числе компании друзей Путина Ротенберга и Тимченко.

Пока Роман Абрамович объясняет британским властям происхождение своих денег, чтобы продлить себе визу, Ольга Литвиненко – дочь еще одного друга Путина, ректора Горного университета Владимира Литвиненко – направила в британский МИД письмо, в котором называет своего отца и еще двоих бизнесменов кошельками Путина и просит не выдавать им визы.

США продолжают давить на Олега Дерипаску: теперь Минфин США допустил возможность снятия санкций с группы компаний ГАЗ, если Дерипаска сократит свою долю в ней. Ранее то же было предложено в отношении Русала и En+.

Марк Цукерберг заверил европейских парламентариев, что Facebook будет делать все возможное для защиты личных данных европейцев, пользующихся его соцсетью, и борьбы с фейками, но ничего особо конкретного не сказал.

В КНДР съехались иностранные журналисты: сегодня состоится публичная церемония закрытия ядерного полигона Пунге-Ри.

Международный Букер получила польская писательница Ольга Токарчук, с нее три ссылки и начнем:

Здесь ее более-менее подробная биография, тут можно прочитать рассказ Токарчук “Номера” в переводе Ксении Старосельской.

Недавно в “Литпамятниках” вышла книга “Шартрская школа” – сборник текстов средневековых философов и богословов XII века, которых раньше в России мало кто мог прочитать. Вот, соответственно, разговор с одним из редакторов и переводчиков сборника Олегом Воскобойниковым. Очень занимательный.

О происхождении земной атмосферы рассказывается в отрывке из книги палеонтолога Андрея Журавлева “Сотворение Земли”; о том, как, зачем и почему появилась приватность, хранить которую теперь не удается Марку Цукербергу, читайте здесь.

Искренне ваши,

Семь-сорок