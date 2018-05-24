Правозащитника из Ингушетии обвинили в экстремизме

Правозащитника из Ингушетии Магомеда Хазбиева обвинили в возбуждении ненависти к главе республики Юнус-Беку Евкурову, правительству, представителям судебной системы, силовых и властных структур. Об этом в четверг сообщил адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Андрей Сабинин.

Поводом для обвинений в экстремизме послужило одно из интервью Хазбиева. "Материал способен вызвать возмущение у представителей официальных структур власти, так как содержит оскорбительные и уничижительные высказывания в их адрес", – заявили эксперты правоохранительных органов.

В отношении Хазбиева ранее были возбуждены дела о незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти. С 2015 года правозащитник находился в международном розыске. Все это время он жил в Грозном. После того как его машину обстреляли из автомата в столице Чечни, власти взяли Хазбиева под госзащиту.

Правозащитника задержали 11 января в Назрани, с тех пор его содержали в спецкорпусе СИЗО, в одиночной камере под видеонаблюдением. Вернуться в Ингушетию и дать показания он решил сам. Вину Хазбиев не признает и считает, что его преследуют за оппозиционную и правозащитную деятельность.

Магомед Хазбиев – бывший председатель регионального отделения партии ПАРНАС. Он неоднократно критиковал ингушское правительство и президента России Владимира Путина. У себя на родине он подвергался преследованиям со стороны властей. В 2014 году он посетил Киев, чтобы выразить поддержку демонстрантам, выступавшим за интеграцию Украины с ЕС.