Тимченко: Греф позвонил и извинился за отчет Sberbank CIB

Глава Сбербанка Герман Греф лично звонил бизнесмену Геннадию Тимченко и принес ему извинения за отчет, посвященный "Газпрому" и его подрядчикам, выпущенный аналитиками Sberbank CIB. О звонке рассказал сам Тимченко, которого президент России Владимир Путин называет своим другом, изданию The Bell на форуме в Санкт-Петербурге.

По словам Тимченко, Греф заверил его, что писавшие отчет аналитики уже уволены. Сам Тимченко сказал, что он равнодушен к этому факту, поскольку не читал сам отчет.

В майском отчете Sberbank CIB о российских нефтегазовых компаниях утверждалось, что основную выгоду от проектов "Газпрома" по строительству экспортных газопроводов "Сила Сибири", "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" получают подрядчики, в том числе "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз", часть акций которого принадлежит Геннадию Тимченко. Авторами отчета были Алекс Фэк и Анна Котельникова. После того как информация об отчете попала в прессу, Фэк был уволен. Затем был уволен и глава аналитического подразделения Sberbank CIB Александр Кудрин.

Сбербанк в связи с этим опубликовал официальный комментарий от имени Грефа, в котором говорится, что отчет был выпущен "с нарушением внутренних регламентов компании" и "грубыми нарушениями этических норм", а автор своими данными "дезинформировал рынок".

В прошлом году Алекс Фэк выпустил отчет о "Роснефти", одна из глав которого называлась "Поговорим об Игоре". В ней содержалась критика главы "Роснефти" Игоря Сечина. Sberbank CIB впоследствии дезавуировал эту главу и выпустил новую версию отчета.