Sberbank CIB 22 мая уволил аналитика Александра Фэка, автора появившегося еще в ноябре нашумевшего отчета о "Роснефти" и стиле руководства Игоря Сечина. Разосланный тогда клиентам отчет отозвали и переписали, смягчив выпады в адрес Сечина. В своем новом отчете Фэк написал о "Газпроме" и его гигантских инфраструктурных проектах, назвав их главными бенефициарами подрядчиков концерна – компании Аркадия Ротенберга (83-й номер в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России 2018" с состоянием в 1 миллиард 200 миллионов долларов)​ и Геннадия Тимченко (5-й номер в том же рейтинге, состояние 16 миллиардов долларов​). Сам доклад вышел 8 мая, но неприятности у аналитиков, его написавших, начались только сейчас.

"Я был уволен сегодня за последний доклад о "Газпроме". Что заставило их так долго тянуть, спросите вы? Бюрократия, бумажная волокита, смутная надежда, что на меня можно еще повлиять…" – уходя во вторник из компании, написал Фэк в своем прощальном письме. Sberbank CIB в ответ назвал отчет своего аналитика "непрофессиональным", обвинив его в нарушении "внутренних правил и этических норм". Кроме Фэка, на следующий день, в среду, 23 мая, был уволен и Александр Кудрин, глава аналитического подразделения Sberbank CIB.

– Могу подтвердить, что меня уволили из-за доклада про "Газпром", это случилось вчера вечером, – рассказал Александр Фэк Радио Свобода. От дальнейших комментариев он отказался. Александр Кудрин весь день для комментариев был недоступен.

Для того чтобы понять, почему Фэк, обладатель ряда отраслевых премий, один из наиболее авторитетных аналитиков нефтегазового рынка, все-таки был, хоть и только со второго раза, уволен из компании, аффилированной с крупнейшим госбанком России, стоит обратиться к тексту самих отчетов. Оба документа (версии до цензуры) оказались в распоряжении Радио Свобода, и мы публикуем ряд наиболее ярких цитат авторов в переводе на русский язык. Исходные отчеты написаны на английском языке: Александр Фэк имеет гражданство США и окончил Вашингтонский университет в Сент-Луисе, в штате Миссури.

Отчет о состоянии российского нефтегазового рынка от октября 2017 года был в значительной степени посвящен компании "Роснефть" и менеджерским качествам ее президента, Игоря Сечина. Авторы отмечают, что развитие "Роснефти" в последние годы сопряжено с крупными приобретениями, делать которые в будущем не позволяет ситуация на рынке, тогда как "естественный рост "Роснефти" будет слишком медленным, чтобы удовлетворить амбиции ее CEO". Это – первый, но далеко не единственный выпад, направленный лично в адрес Игоря Сечина:

"Мы убеждены, что без разговора о долгосрочной стратегии надежная оценка акций компании невозможна. Это значит, что надо поговорить о человеке, который несет всю полноту ответственности за эту стратегию. После обширных консультаций мы пришли к выводу, что Игорь Сечин практически единолично определяет стратегию "Роснефти". Мы впервые сталкиваемся в нашей работе со столь индивидуализированным подходом к принятию решений. Как мы подробнее расскажем ниже, отказ от дальнейшего расширения деятельности с целью уменьшения долга не устроит главного исполнительного директора "Роснефти". Исходя из того, что Сечин останется у руля компании, мы делаем вывод о том, что она продолжит гнаться за ростом объемов своей деятельности. Это подтолкнет ее к деятельности за пределами России и, возможно, за пределами нефтегазового рынка. Такое развитие событий лишь разочарует акционеров". (Здесь и далее выделения полужирным в цитатах – Радио Свобода.)

Александр Фэк пытается проникнуть в мысли Сечина и понять управленческую логику человека, окончившего филологический факультет Ленинградского университета, а потом ставшего руководителем одной из крупнейших в мире нефтяных компаний. И, по оценкам газеты "Ведомости", второй по значимости персоной в России:

"CEO "Роснефти" не любит публичности, поэтому нам сложно глубоко проникнуть в его образ мышления. Все лучшие источники, которые позволяют это сделать, являются российскими и на основе разговоров преимущественно с анонимными собеседниками склоняются к двум выводам: Сечин верит в консолидацию капитала под государственным контролем и испытывает трудности с пониманием или оценкой экономических принципов. В то же время, довольно сложно найти какие-то публичные его заявления, подтверждающие эти выводы. В диссертации Сечина об инвестициях в газотранспортные системы, которую он защитил в 1998 году, есть места, где он воспевает ядерную и космическую программы СССР за достижение результата "любой ценой". Но в целом его работа не столько восхваляет такой подход, сколько утверждает: стиль управления, нацеленный на получение прибыли, является для России новым. Эта диссертация, если предположить, что Сечин написал ее сам, демонстрирует уверенное понимание базовых экономических принципов, таких, как "стоимость денег", "чистая приведенная стоимость", "норма прибыли" и "срок окупаемости". Дела говорят об образе мышления этого человека больше, чем слова. Они намекают на то, что он предпочитает статистический подход и, подобно многим исполнительным директорам, прозаично стремится к быстрому расширению за чужой счет (будь то деньги акционеров или заимствованные средства)".

Эти особенности центральной фигуры компании существенно отражаются на ее бизнесе, ведь решения Игорь Сечин принимает практически единолично, продолжают авторы отчета, указывающие на то, что экономические перспективы "Роснефти" при этом могут оказаться не вполне радужными:

"Часто говорят, что "Роснефть" при Сечине стремится стать глобальным системным игроком на рынке, как Exxon. Если это и правда ее стратегия, продавайте акции "Роснефти" прямо сейчас: когда это станет очевидным, никто не будет оплачивать из своего кармана нынешний двузначный коэффициент P/E ("цена/прибыль") акций компании, чьи активы разбросаны по всему миру и управляются из Москвы политическим назначенцем".

​Аналитики считают, что проблемы в компании уже начались, просто не всегда заметны в запутанной отчетности компании и заявлениях ее представителей:

"Роснефть" пыталась рекламировать свой нисходящий подход к увеличению эффективности историями в сталинском стиле, когда сотрудников обвиняли в должностных преступлениях прямо на встречах менеджеров, после чего обвиненные прямиком отправлялись в тюрьму. Цифры не подтверждают успешность этих попыток, но даже без цифр "Роснефти" становится все тяжелее поддерживать миф о своей эффективности".

В качестве иллюстрации этих слов в аналитическом отчете приводится более характерная для расследований Алексея Навального выдержка из одного из тендеров "Роснефти", согласно которому компании потребовались 18 чайных ложечек по 261 доллару за штуку. Возможно, такие приобретения не противоречат целям компании, ведь они, по мнению Фэка, состоят не в получении прибыли:

"Звучащее несколько "по-боратовски" название последнего годового отчета “Роснефти”, “На благо России”, намекает, что основным приоритетом развития не станут интересы акционеров. Приоритетом остается забота о некоем абстрактном национальном благе. Менеджмент понимает под этим консолидацию капитала в руках государства".

После публикации этого документа пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что "составлявшие отчет люди находятся на грани патологии", и предложил Sberbank CIB "оказать им помощь". Компания выпустила новую, значительно более смягченную версию отчета и принесла извинения. Но Александр Фэк уволен не был – по данным источников Радио Свобода, он отделался значительным денежным штрафом. Но спустя несколько месяцев очередной, не менее жесткий отчет его авторства поставил на карьере Фэка в крупнейшем российском госбанке точку. На этот раз аналитик обратился к "Газпрому" и его крупным инфраструктурным проектам, в частности газопроводу "Сила Сибири", ведущему в Китай. По мнению Фэка, логика действия "Газпрома", как и в случае "Роснефти", основана не на коммерческих интересах:

"Мы обратили внимание, что решения, которые принимает “Газпром”, становятся абсолютно осмысленными, если исходить из того, что компания работает не ради получения коммерческой прибыли, а в интересах своих подрядчиков. “Сила Сибири”, “Северный Поток-2”, “Турецкий поток” являются невыгодными, уничтожающими стоимость компании проектами, которые поглотят половину инвестиций "Газпрома" в следующие пять лет. Обычно их рассматривают как навязанные “Газпрому” правительством, которое преследует геополитические цели. Но важнее другая их общая особенность – возможность обеспечить работой узкую группу российских поставщиков, при этом практически без внешнего контроля".

Некоторых из этих поставщиков Фэк прямо называет в документе: это прежде всего компании, связанные с Геннадием Тимченко и Аркадием Ротенбергом, то есть с людьми, которые, как считается, входят в ближайший круг Владимира Путина. Аналитик пускается в почти философские рассуждения о том, почему их влияние на нефтегазового гиганта столь велико:

"Власть оказывается в руках тех, кто способен консолидироваться вокруг общей цели. То, что в целом называют “правительством”, на самом деле состоит из нескольких групп, часто имеющих противоположные интересы. Например, Министерство экономики хотело бы, чтобы “Газпром” инвестировал в неразвитые регионы российского Дальнего Востока, Министерство финансов возможно предпочло бы, чтобы компания направила свободные средства на выплату дивидендов, тогда как Федеральная антимонопольная служба может быть заинтересована в открытии российского газового рынка, чтобы создать конкуренцию для российского газа – и тем самым в конечном итоге уменьшить доходы "Газпрома". А Кремль тем временем, вероятно, хотел бы, чтобы компания сфокусировалась на геополитических проектах, например, на развитии экспортной инфраструктуры. Подрядчиков же не раздирают внутренние противоречия. У них есть общий интерес – продвигать любые [выгодные им] бессмысленные проекты, во всяком случае, в пределах российских границ и подальше от лишних глаз. Более того, они, как считается, находятся ближе к верховному средоточию российской власти, чем любой, кто захотел бы управлять "Газпромом" в интересах акционеров. Таким образом они, вероятно, оказывают большее влияние на принятие решений в "Газпроме", чем правительство".

В отчете приводятся конкретные примеры. Они связаны с тремя крупнейшими инфраструктурными проектами компании, каждый из которых обойдется в десятки миллиардов долларов. Один из них – газопровод в Китай:

"Силу Сибири" предпочли другому, изначально намного более дешевому проекту “Алтайский путь”. (...) Почему “Газпром” отбросил этот вариант в пользу уничтожающей стоимость компании “Силы Сибири”? Объяснение, предложенное самим “Газпромом”: китайские партнеры были обеспокоены тем, что будут получать поставки с тех же месторождений, что и европейские покупатели, и настояли на выделенном источнике газа для себя. (..) Но если взглянуть на этот вопрос глазами подрядчиков, все становится намного яснее. Чем огромнее проект, тем жирнее контракты".

Еще два рассчитаны на европейских покупателей:

"Это невероятно, но оказывается, “Сила Сибири” – еще не самый уничтожающий стоимость проект "Газпрома", во всяком случае, если принять во внимание затраты за все время. Этот приз достается “Турецкому потоку”, одному из двух проектов, призванных обойти при поставках в Европу вполне действующую украинскую газотранспортную систему. Считается, что российское правительство принудило “Газпром” к строительству крупных газопроводов в обход Украины – “Турецкого потока” и “Северного потока-2”. В конце концов, они не доставят российский газ на новые рынки, а значит, не дадут какой бы то ни было маржинальной прибыли. Вся выгода от них – экономия на стоимости транзита, но главная мотивация их строительства, видимо, лежит в области геополитики: они нужны, чтобы обойти действующую украинскую систему. (...) Впрочем, заодно так получается, что на этих проектах отлично заработают отечественные подрядчики "Газпрома". (...) По нашим оценкам, “Турецкий поток” не окупится в течение почти полувека, даже не учитывая инфляцию. (...) “Северный поток” не вернет вложенных денег на протяжении 20 лет – а транзит через Украину будет продолжаться. Зато подрядчики получат свои деньги".

​И это еще не все. На "Газпроме" может заработать однокурсник Владимира Путина по Ленинградскому университету, Николай Егоров, с недавних пор владеющий Загорским трубным заводом, считают авторы отчета:

"Если у "Газпрома" когда-нибудь закончатся идеи новых инвестиционных проектов, а нынешние три будут воплощены, мы предполагаем, что компания запустит большую программу модернизации трубопроводов. Значительно больше половины 177000-километровой трубопроводной сети компании было построено больше 30 лет назад. (...) Значительное наращивание темпов замены труб прекрасно соотносится с интересами крупных подрядчиков, и это, как вы можете догадаться из хода нашей мысли, станет определяющим фактором для того, чтобы проект получил зеленый свет".

На этот раз прямота Александра Фэка стоила ему рабочего места, уволен был и его непосредственный руководитель Александр Кудрин. "Фактически его [майского отчета] автор делал выводы из непроверенных, неподтвержденных данных, тем самым дезинформируя рынок. Что это – безответственность или сознательная провокация – я не могу сказать. Однако наши стандарты профессионализма не позволяют нам терпеть столь непрофессиональные действия, поэтому Sberbank CIB приняли решение с автором отчета расстаться", – заявил сегодня глава Сбербанка Герман Греф.

Партнер и аналитик компании RusEnergy Михаил Крутихин говорит, что руководство Sberbank CIB было очень недовольно еще ноябрьским докладом Фэка про "Роснефть" и Сечина, хотя он получился "искренним, откровенным и честным". По его мнению, это говорит о низком качестве менеджмента в компании Sberbank CIB:

– Скорее всего, к увольнению Александра Фэка привела внутренняя цензура в Sberbank CIB, вот и все. Я не исключаю, что были какие-то звонки, может быть, из "Газпрома" или еще откуда-то, но я считаю, что это скорее внутренняя самоцензура. Потому что по факту получилось, что лучший в России нефтегазовый аналитик в рейтингах 2015–16 годов написал откровенный, честный отчет, который не понравился сервильному руководству компании Sberbank CIB. Думаю, там будут еще увольнения – уйдут те, кто был там из "Тройки Диалога" (Сбербанк купил некогда крупнейшую независимую инвестиционную компанию "Тройка Диалог" в 2013 году, заплатив ее собственникам в общей сложности $1,4 млрд. В 2012 году компания стала частью госбанка, весь инвестиционно-банковский и корпоративный бизнес были объединены под брендом Sberbank CIB. – РС). Эксперты "Тройки-Диалог" делали очень хорошие отчеты, но после того как их купил Сбер, качество резко пошло вниз. И честному человеку теперь там делать нечего!

По словам Михаила Крутихина, экономику и проекты "Газпрома" давно просчитали независимые эксперты, которые пришли к точно такому же выводу, что и уволенный Александр Фэк:

России все эти проекты с точки зрения бюджета абсолютно провальны и невыгодны

– Компании "Газпром" и ее акционерам осуществляемые проекты невыгодны с коммерческой точки зрения, России все эти проекты с точки зрения бюджета абсолютно провальны и невыгодны, в выигрыше остаются только те, кто получает контракты на строительство никому не нужных газопроводов, – поясняет эксперт. – Уволенные же аналитики, скорее всего, найдут себе новую работу в солидной и честной организации, скорее всего, за границей.

Президент консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин удивлен такому откровенному докладу:

– В принципе раньше те же самые вещи читались между строк, как в советское время, поскольку внутренняя цензура присутствовала всегда. А сейчас доклад просто назвал вещи своими именами. И я этим удивлен, раньше такого не было, это неожиданно было для Сбербанка. Ощущение такое, что это просто достало и самих аналитиков, и акционеров "Газпрома", терпение лопнуло! Ну, действительно, нельзя так действовать, и нельзя закрывать глаза на такие действия правления "Газпрома". Если вы помните, два года назад вопрос относительно подрядчиков "Газпрома" задал Путину миноритарный акционер компании, который прямо спросил, почему "Газпром" действует в интересах подрядчиков, а не акционеров "Газпрома". И Путин тогда ответил, что "наверное, не надо говорить, что "Газпром" действует в интересах подрядчиков", точная цитата. И видимо, руководство Сбербанка приняло эти слова как руководство к действию.

По словам Корчемкина, самое острое и болезненное место в докладе – что "Газпром" успешно выполняет множество разных функций, в том числе внешнеполитические по желанию Российской Федерации, кроме одной – не обеспечивает и не собирается обеспечивать прибыль для акционеров.

"Газпром" примерно с 2005 года всегда выбирает самый дорогой вариант. Не было ни одного случая выбора дешевого варианта

– Но если взглянуть на действия "Газпрома" с точки зрения подрядчиков, то все встает на свои места, становится понятно и логично. Но это действительно так, потому что "Газпром" примерно с 2005 года всегда выбирает самый дорогой вариант. Не было ни одного случая выбора дешевого варианта. Началось с того, что компания отказалась от плана развития подземного газохранения, был составлен план на период до 2010 года, и "Газпром" отказался в пользу строительства нового газопровода. В принципе, не секрет, что в России очень большая, по климатическим условиям, неравномерность газопотребления, и зимой потребляется намного больше газа, чем летом. Соответственно, добыча тоже таким же образом происходит. И один из способов регулирования этой неравномерности – это строительство подземных газохранилищ, которые позволяют перекачивать газ в районы потребления летом, когда система газоснабжения не загружена и имеются свободные мощности. То есть можно по существующим газопроводам доставлять в европейскую часть России больше газа из Западной Сибири, чем просто по трубопроводам.

Более дорогой вариант – это строительство газопровода из Западной Сибири до места потребления, это требует не только газопроводов, но и дополнительных добывающих мощностей, объясняет Корчемкин:

– "Газпром" отказался от более дешевого варианта и начал сначала строить газопроводы, а потом уже развивать газохранилища, хотя логика как раз говорит о том, что очередность должна быть обратной, – рассуждает эксперт. – Если смотреть на планы "Газпрома" второй половины 2000-х годов, то в России предполагалась добыча триллиона кубометров газа и безумное потребление, и Миллер говорил, кто к 2020 году потребление газа в Европе вырастет на 200 миллиардов кубов, то есть в сумме должно было быть где-то 340 миллиардов кубов в год. Планы строительства основывались как раз на таких сильно завышенных расчетах. Время показало, что эти прогнозы неверны, но планы строительства газопроводов еще выросли, стали даже больше, чем планы 2005–2010 годов. То есть на фоне резкого снижения прогнозов за последние 10 лет строительство газопроводов постоянно растет. И самое простое объяснение, зачем "Газпром" стоит газопроводы, – это если предположить, что они нужны для обеспечения доходов подрядчиков, тогда логика становится понятной. И никаких изменений в политике "Газпрома" не будет, ибо эта компания предназначена для обеспечения прибыли подрядчиков, это ее основная функция, – полагает Михаил Корчемкин.