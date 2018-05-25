"Мы никому не будем платить". Кому выгоден "пиццагейт"

В Москве возобновлено уголовное дело о распространении наркотиков через сеть пиццерий "Додо-пицца". Руководители компании пока проходят по нему в качестве свидетелей. Они считают происходящее атакой на свой бизнес. Все началось еще зимой, когда в туалете одной из пиццерий сети, в Южном Медведково, дважды находили "закладки" с наркотиками.

В октябре прошлого года на Петровку, 38, поступило анонимное заявление о том, что сеть "Додо-пицца" является прикрытием для наркотрафика из Латинской Америки. Это заявление соотнесли с обнаруженными наркотиками, возбудили дело и вызвали основателя компании "Додо-пицца" Федора Овчинникова на допрос в качестве свидетеля.

В Южном Медведково наркотики в туалете оба раза находили и сдавали полиции именно работники пиццерии

Об этом уголовном деле написали многие СМИ. Эксперты отмечали, что никто не делает "закладки" в таком людном месте, как туалеты кафе. В Южном Медведково наркотики в туалете оба раза находили и сдавали полиции именно работники пиццерии. Никакой связи "Додо-пиццы" и Овчинникова с Латинской Америкой также не обнаружилось. Объяснения происходившего варьировались от попытки рейдерского захвата пиццерий до экстравагантной пиар-акции самой "Додо-пиццы": сторонники этой версии вспоминали, что Овчинников – выходец из ныне запрещенной Национал-большевистской партии, известной эпатажными кампаниями.

Овчинников говорит, что после публикаций в прессе следователь УВД Северного административного округа Москвы извинился перед ним и сказал, что дело, скорее всего, прекратят. "По факту сообщения гражданина о якобы неэтичном общении с ним со стороны сотрудников полиции проводится проверка", – заявила 8 февраля пресс-служба ГУВД Москвы после многочисленных интервью, которые дал Овчинников.

Во второй половине мая допросы продолжились. 18 мая Овчинникова допросили как свидетеля, вскоре также как свидетели были допрошены финансовый директор сети пиццерий, управляющий "Додо-пиццы" в Южном Медведково и ее хозяин. Со всех, кроме Овчинникова, взята подписка о неразглашении.

Я хочу еще раз сказать, просто и ясно: мы никогда не будем никому платить

Хозяин пиццерии в Южном Медведково Станислав Семионов – один из первых предпринимателей, вложивших деньги в развитие "Додо-пиццы". Овчинников и Семионов сотрудничают с 2012 года. "Заказчики и исполнители всего этого, безусловно, сейчас читают этот пост. Я хочу еще раз сказать, просто и ясно: мы никогда не будем никому платить", – написал Овчинников на своей странице в Facebook.



Знают бизнес



"У нас есть предположения, почему это происходит, но пока я не могу их озвучивать", – рассказал Радио Свобода Федор Овчинников, отметив, что предложений заплатить кому-то какую-то сумму его компании пока не поступало.

По словам Овчинникова, атаку на его бизнес организует кто-то неплохо знакомый со структурой его сети: "В анонимном заявлении был указан наш партнер Станислав Семионов, его телефон, мой мобильный телефон, наше юридическое лицо".

Семионов отказался от интервью, поскольку с него взята подписка о неразглашении материалов дела.

– Станислав с нуля создал бизнес, занимался поначалу IT. Он изначально не хотел заниматься пиццериями, купил франшизу для отца. Его отец работал инженером, вышел на пенсию, и Станислав предложил ему открыть пиццерию. Они открыли первую нашу пиццерию в Подмосковье, в Долгопрудном. Потом Станислав так заинтересовался пиццериями, что в итоге вышел из IT-бизнеса. В Москве у него штук семь пиццерий, – рассказывает Овчинников.

Он подчеркивает, что автор заявления о том, что "Додо-пицца" прикрывает наркотрафик из Латинской Америки, до сих пор неизвестен.

– Мне следователь сначала говорил, что в полицию заявление пришло по электронной почте. Я спрашиваю: а вы видели автора заявления? Нет, у нас есть ящик, куда любой может написать. Потом я вижу на столе у следователя бумагу, подписанную некой Прониной. Я говорю: как это вам по электронной почте пришло? Тогда следователь сказал, что его кинули в ящик для анонимных заявлений на Петровке, 38. Я видел бумагу, она распечатана на принтере и подписана от руки. В заявлении было написано: "Я, Пронина, имею отношение к пиццерии в Люберцах…" Я запомнил подпись на заявлении. Приехал в офис и начал выяснять, есть ли у нас какая-нибудь Пронина. Пронина действительно оказалась инвестором пиццерии в Люберцах. Она сразу ответила, что не понимает, что происходит. Прислала свою подпись, она не такая, как на заявлении. Пиццерия в Люберцах прибыльная, у нас с Прониной прекрасные отношения. Полиция не пыталась выяснить, почему кто-то прислал заявление от имени Прониной, хотя все дело построено на нем, – рассказывает Овчинников. – Дело было возобновлено в начале мая по инициативе прокуратуры. Ощущение, что в УВД САО (Управление внутренних дел Северного административного округа Москвы. – РС) не очень этому рады. Если бы в МВД хотели нас прессовать, мне бы не дали почитать письмо из прокуратуры и с меня бы взяли подписку о неразглашении. В письме было написано, что следствие проведено плохо, "допущено разгильдяйство" и еще такое прикольное слово – "ненапористо". Прокуратура также просит выяснить структуру нашей компании и мои связи со Станиславом Семионовым.

– У "Додо-пиццы" наблюдается рост в связи с развитием сети в Москве. Раньше они работали в основном в регионах, а с конца 2017 года делают ставку на Москву. Думаю, то, что происходит, связано с тем, что их не хотят пускать на столичный рынок, – предположила в разговоре с Радио Свобода Елена Аносова, главный редактор "Ресторанных ведомостей".

Начальник отдела взаимодействия со СМИ прокуратуры Москвы Людмила Нефедова и начальник отдела взаимодействия со СМИ УВД САО Ясмина Шафигуллина заявили Радио Свобода, что не могут прокомментировать ситуацию с уголовным делом, связанным с "Додо-пиццей". Нефедова также отметила, что проверка обоснованности закрытия уголовных дел входит в компетенцию прокуратуры. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Михаил Вышегородцев ситуацией пока не занимается. Он заявил Радио Свобода, что "не владеет информацией по делу".