"Мой муж – испанец, – говорит Оксана Мамедова, – и когда я ему сказала, что собираюсь дать интервью Радио Свобода, он спросил меня: зачем? А я ответила: хочу, чтобы весь мир знал, как испанцы относятся к гальго и поденко".

Ближневосточные борзые появились в Европе в VIII веке до н. э., теперь их потомков называют в Испании поденко. В IX веке мавры вывели еще одну родственную породу охотничьих собак – гальго, ее ценили европейские аристократы, и во дворце Фонтенбло вы найдете полотна анималиста Жана-Батиста Удри, изображавшего любимых гальго Людовика XV.

Электронные чипы вырезают ножом, чтобы нельзя было найти хозяина

Трудно поверить, что в XXI веке в Испании к этим красивым и нежным собакам относятся с шокирующей жестокостью. Каждую весну, когда заканчивается сезон охоты, тысячи гальго и поденко либо выгоняют на улицу, либо убивают зверскими способами: привязывают в лесу, так что собака гибнет от голода, вешают, бросают в глубокие ямы и даже растворяют в кислоте. Их выбрасывают на автострадах, переломав лапы, чтобы собака не нашла дорогу домой. Электронные чипы вырезают ножом, чтобы нельзя было найти хозяина. Страшные фотографии истощенных, раненых, искалеченных борзых можно найти на ресурсах зоозащитников. Авторы сайта Galgonews приводят такие цифры: каждый год на улицу выбрасывают 100 тысяч гальго и поденко, а 75 тысяч убивают.

Охотники-гальгольеро ценят лишь молодых собак, двухлетние уже не так резво бегают за дичью, от них избавляются и берут у заводчиков новых. «Использованных» собак можно купить за гроши: от одного до десяти евро.

"У нас есть полиция Seprona, защищающая животных, они регистрируют около 10 тысяч убийств собак в год, но спокойно можно добавлять еще 30–40%. Возможно, 75–80 тысяч – это преувеличение, но ведь и 15–20 тысяч каждый год – очень много", – говорит Оксана Мамедова.​

К концу тренировки они просто размазаны по асфальту

Оксану хорошо знают зоозащитники в России, она помогает спасать бездомных животных: перед футбольным чемпионатом собак безжалостно истребляют в городах, куда приедут болельщики. Но и в Валенсии, на побережье Коста-Бланка, где с 2011 года живет Оксана, проблем не меньше. "Дело не только в охоте, есть еще бега, потому что поденко бегают со скоростью 70 километров в час. Когда проводят тренировки, их привязывают к машине пачками, по 30–50 собак – кто-то споткнулся, у кого-то свело судорогой ногу – к концу тренировки они просто размазаны по асфальту".

Отчего же полиция не арестовывает тех, кто занимается таким варварством? С 1997 года существует европейский закон о защите животных. Но в Испании работает поправка, пролоббированная охотниками. Охотничьи собаки не считаются домашними животными, которых защищает государство. Они – такой же арсенал охотника, как и оружие. "Когда охотник получает лицензию на охоту, он автоматически приобретает право иметь несколько собак породы поденко или гальго, и с ними можно делать что угодно. Не отслеживают их прививки, не отслеживают, чипированы ли они, не отслеживают, как они питаются. Если такую собаку возьму я, она считается домашней, а если ее возьмет охотник – это просто вещь", – объясняет Оксана Мамедова.

В 2018 году вышел документальный фильм Yo Galgo: авторы дали слово охотникам и зоозащитникам и рассказали о том, в каких условиях живут гальго, которых почти не кормят, не лечат и выбрасывают, когда они перестают бегать.

Так как это "традиция", быки исключаются из закона о защите животных. То же самое и с охотничьими собаками

“Бой быков – очевидное издевательство над животными, но это традиция в Испании. И что получается? В стране Европейского союза существует "культурная традиция", и Европейский союз принимает ее во внимание: так как это "традиция", быки исключаются из закона о защите животных. То же самое и с охотничьими собаками. Новый закон от 2017 года ограничивает злоупотребление животными, но если затушевать бой быков и охоту “культурными традициями”, то в законе есть оговорка: охотничьи собаки и быки для боев выводятся за его рамки. Иначе будет большая проблема: всех охотников и устроителей корриды придется штрафовать! Мы боремся сейчас, чтобы устранить эту поправку, но противная сторона пытается снова и снова ее сохранить. Стартуют разнообразные протестные кампании, но по-прежнему быки и охотничьи собаки – в пролете", – говорит живущая на острове Тенерифе Мария Тереза Гарсия Родригес, организатор кампании в защиту гальго.

Во многих европейских городах проходят марши в поддержку гальго, день защиты этой породы отмечается 1 февраля. Но складывается впечатление, что иностранцев эта проблема волнует больше, чем испанцев. "У нас на Коста-Бланке много частных приютов, – рассказывает Оксана Мамедова, – но держат их голландцы, бельгийцы, французы, а муниципальный приют был чудовищный, там собак просто усыпляли, и мы добились его закрытия".

Я влюбилась в этих собак и сказала себе, что хотя бы одного гальго должна спасти

Владелица одного из приютов в Валенсии Малгожата Закревска, опекает 40 гальго. Одна из ее собак, годовалый мальчик по имени Шаги, теперь живет в Москве, у кутюрье Елены Супрун. Елена помогает животным, давала свои кимоно на аукцион, выручка от которого шла на покупку корма и лекарств для собак, живущих в приютах в Германии. "Я сшила пальто специально для гальго, потому что это очень длинные и высокие собаки, у них специальные размеры, в магазине одежду для них не купишь. Мне прислали лекала, и я им сделала манто на осень, – рассказывает Елена Супрун. – У меня была любимая левретка, которую я взяла, когда ее в 11 лет хотели усыпить. Она у меня прожила 2 года и умерла от старости. А когда я увидела фотографию гальго, это была вылитая моя Паулина, только в три раза больше. Я влюбилась в этих собак и сказала себе, что хотя бы одного гальго должна спасти. В приюте были собаки с обрубленными ногами, с вырванными ножом чипами, я хотела такого, но меня уговорили взять Шаги".

Беременную мать Шаги спасли от охотников, она была страшно истощена, весила всего 15 кг. Она родила девять щенков, Шаги был самым слабым, болел, но его удалось выходить. В Москве он прекрасно себя чувствует.

"Шаги очень умный, очень контактный, любвеобильный мальчик. Конечно, с ним нужно очень много гулять. Мы нашли прекрасную площадку на Воробьевых горах, гуляем три раза в день по часу. Он спокойно ходит на поводке, никуда не стремится убежать, но отпускать его все равно опасно, потому что, если он увидит движущуюся цель, он убежит, и потом его не поймаешь – этим гальго знамениты. Он привык к просторам, но, к моему счастью, не знает, что такое охота. В квартире ему поначалу было чуть тесновато, но он быстро освоился", – рассказывает Елена Супрун.

Во многих справочниках, да и в Википедии написано, что испанские охотничьи собаки не могут жить в квартирах. "Это полная чушь! – уверена Оксана Мамедова. – Это домашние, диванные собаки. Именно поэтому их и убивают: когда им исполняется два года, они уже не хотят бегать и охотиться".

У Оксаны Мамедовой живет поденко по имени Лиса. Щенка нашли на дороге, сбитого машиной, прооперировали и спасли. От удара у него был глубокий некроз мышц на спине. "Это элегантная, ласковая, интеллигентная собака. У поденко очень хороший иммунитет, они не линяют и замечательно пахнут ванилью". Сейчас Оксана опекает в приюте еще одного пса, которого охотники выбросили, сломав ему колено, чтобы он не вернулся домой. Скоро будет операция, и есть надежда, что колено удастся вылечить. "Это нереальная собака. Она меня обнимает, целует. Теперь я мечтаю взять себе гальго".

Девятилетняя гальго по имени Джоанна уже несколько месяцев живет в Кельне у журналиста Екатерины Дробязко.

Убить надо с особой извращенностью, дабы позор охотника был смыт кровью собаки

"Художница Анна Фридман повесила у себя на странице Facebook видео о гальго, я обратила внимание на многочисленные сообщества в Испании, Германии, Нидерландах, Бельгии, начинающиеся со слова Galgo, и стала помогать. Например, срочно выкупить гальго у охотника, который привел его усыплять. Или срочно отправить копейку на починку лапы другого гальго, вырванной охотником с мясом. 27 января мы с сыном Матвеем пошли на "Гальго-марш" в Кельне. На демонстрацию пришло более 600 собак, в основном гальго и поденко. Матвей нес плакат о выжившем, благодаря волонтерам, щенке по имени Ноа. Хозяин ее выкинул, потому что Ноа не охотилась, а играла с зайцами. На других плакатах были еще более дикие истории, о проткнутом шампуром гальго, за то, что понюхал еду хозяина, про облитых кислотой и сброшенных в шурф, за то, что не проявили себя идеально, так что стыдно перед пацанами. А убить надо с особой извращенностью, дабы позор охотника был смыт кровью собаки. На марше были слепые и безногие собаки, иллюстрации действий этих нелюдей. Псов привезли совершенно потрясающие люди, собак вели бережно или несли на руках… Кстати, нынешние хозяева Ноа нашли меня в Facebook и прислали фотографии ее, уже выросшей и счастливой".

Основатели сайта Galgonews гордятся тем, что им удается каждый год находить хозяев для 600 собак. Зоозащитники подчеркивают, что нужно не покупать собак у заводчиков, а брать из приютов. Но это непростая процедура. Екатерина Дробязко рассказывает о том, как в ее доме оказалась Джоанна:

"Я решила взять малоперспективную для многих девятилетнюю собаку. Волонтеры жалуются, что некоторые задают им требования, чтобы была молодая, здоровая да веселая, и чтобы не было шрамов. А как без шрамов, если охотники вырезают собакам из плеча чипы, ломают им ноги, вешают на деревьях или волокут на машине по дороге: я видела слепых псов на “Гальго-марше”, потому что куски асфальта проникли глубоко в глаза.

Каждое волонтерское сообщество присылает анкету, в которой ты описываешь свои жилищные условия. И под них тебе пытаются найти собаку. Если нет сада с двухметровым забором – так как активные гальго прямо с места, будто на пружинах, берут большую высоту, – необходимо “выбегивать” собаку на специальных площадках.

У меня нет сада с забором, писала я в анкетах, мы живем в городе, хотим брать собаку повсюду с собой. И из разных волонтерских сообществ мне шли отказы. Или надо было подождать собаку из Испании, которую сначала поселят в приемную семью, адаптируют и поймут, годимся мы друг другу или нет. Или меня ставили в очередь многих желающих взять “собаку, которая может жить в одиночку и в городе”. Очень многие собаки этого опыта не имеют, не могут подняться по лестнице, боятся шума моторов, не знают, как проситься на улицу.

И вот раздался телефонный звонок: "Здравствуйте, меня зовут Вальтер, вы интересовались гальго? Мы приедем через неделю". И приехали святые люди – волонтеры Вальтер и его очаровательная жена Хельга. Вальтер протягивает телефон, и я вижу, как у него по всей гостиной стоят яркие оранжевые кроватки, в каждой спит по разноцветному гальго. Вдруг кто-то в кроватке почесался. Да, это камера онлайн-слежения, говорит Вальтер, потому что один из псов очень старый и падает, тогда надо срочно ехать его поднимать.

В тот день Вальтер с женой решили, что нам подойдет собака Джоанна, она уже и так в городе живет, приучена к выгулу и может спокойно обитать в квартире, как она сейчас делает в приемной семье в Баварии.

Джоанна вся в шрамах, на шее вытертые полосы от веревки

Джоанне 9 лет, и у нее вдвое больше горестей, потому что ее кто-то поймал в Испании и перевез в Германию, где начал издеваться. Волонтеры знают ее с мая 2017 года, когда полиция конфисковала ее и двух других собак у плохих людей за жестокое обращение.

Джоанна вся в шрамах, на шее вытертые полосы от веревки. При виде людей с тюками или гремящих бутылками в тележках она встает на дыбы и рычит. Она выла ночью сначала, не просыпаясь, а трясется и плачет во сне и поныне. Эва говорит, надо обязательно будить и утешать, как она утешает своих собак, от кошмаров, которые они пережили. Так мы и делаем".

Для спасения поденко и гальго нужны средства и участие в кампании с требованием ввести их в реестр охраняемых законом животных. Вот одно из таких обращений. Екатерина Дробязко рассказывает, что сын Константина Хабенского Ваня передал благотворительной организации по спасению гальго 200 евро, которые ему подарили на день рождения. "Можно посылать деньги волонтерам, в каждом сообществе на Facеbook есть кнопка "пожертвовать", или подписаться на пожертвования 1 евро в месяц: например, через интернет я купила для собак из приюта Лоли Кантеро лекарства, все это делается в один клик, а потом тебе присылают видео, как едет из Германии в Испанию грузовик, и ты знаешь, что где-то в нем твои капли и корм для псов с больными почками. Европа мощно действует и забирает из испанских приютов собак. Но это не решение проблемы, так как охотник разведет взамен брошенных и убитых столько же новых! Мы все должны оказывать давление на политиков, чтобы прекратились мучения животных, а охотники – просто прекратились…"

Это главная проблема: пока легально существует такое садистское развлечение, как охота, страдания животных неизбежны. Участница проходившего в Барселоне "Гальго-марша" Любава Малышева, живущая в Барселоне, вспоминает историю дипломата-убийцы Александра Шилина, которую она рассказала в статье "Садист со Смоленской площади". Шилин, с наслаждением убивавший гиппопотамов и других животных и фотографировавшийся с их трупами, в мае 2017 года застрелил в Москве свою знакомую и ее четырехлетнюю дочь.

Увы, но и король Испании Хуан Карлос принадлежит к числу охотников. В 2006 году его охота в России завершилась скандалом. "Фальсификаторы принесли в жертву добродушного и веселого медведя по кличке Митрофан, содержавшегося на базе отдыха в селе Новленском. Медведя посадили в клетку и привезли к месту охоты. После этого его щедро напоили водкой, смешанной с медом, и вытолкали на поле. Естественно, грузное пьяное животное стало легкой мишенью. Его величество Хуан Карлос уложил Митрофана с одного выстрела", – рассказал замначальника областного управления по охране и развитию охотничьих ресурсов Сергей Старостин. В 2012 году еще один скандал: король решил поохотиться на слонов в Ботсване, что обошлось казне в 30 тысяч евро.

Охота – это преступление, за которое расплачивается все общество

"Сколько новостей про приключения высокопоставленных охотников! Принц Гарри позирует с трупом буйвола, король Харальд ловит лосося, король Хуан Карлос охотится на слонов, а маленький испанский принц, упражняясь с оружием, стреляет себе в ногу. Путин пострелять любит. Кажется, что охота – явление нормальное и даже обязательное для лидера государства. Хочется на вершину социальной иерархии? Надо доминировать, демонстрировать силу, убивать. Арсенал наращивать. Чиновники с вертолета расстреливают архаров. Сотрудник МИДа Шилин охотится на животных, а потом переключается на людей. Правозащитники постоянно подчеркивают связь между жестокими развлечениями и насилием в отношении людей. Охота – это преступление, за которое расплачивается все общество. Но королевская корона пока тяжелее, чем аргументы защитников гальго", – размышляет Любава Малышева.

Может ли убийство животных считаться "культурной традицией"? Это абсурд, но именно так представляет ситуацию нынешний закон. Бороться с могущественным интернационалом охотников очень сложно, были даже прямые столкновения, в которые вмешивалась полиция.

Налоги жителей ЕС идут на поддержку мучений и убийства животных

"Мы сейчас как на войне. Получается, что налоги жителей ЕС идут на поддержку мучений и убийства животных! Но трудно прервать этот порочный круг, несмотря на то что очень много людей в Испании против корриды и охоты. Нам надо быть уверенными, что другие европейские страны тоже с нами, против финансовой поддержки корриды и охоты. Когда это все поймут? Так что тут вопрос времени”, – говорит Мария Тереза Гарсия Родригес.

А Оксана Мамедова готовится к очередному маршу в защиту гальго. "Рано или поздно это издевательство над собаками закончится, и я хочу дожить до этого дня".