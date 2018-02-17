"Путин любит только своих собак". Ради чемпионата по футболу убивают животных

"В моем понимании, в стране фашизм, – говорит Ирина Евдокимова. – В руководстве страны фашисты. Для меня это однозначно. Проблемы решаются только методом убийства. Мы не просим многого! Мы просим только сделать как за рубежом, чтобы не было этого кровавого месива".

Во второй половине июня в Самаре пройдут матчи чемпионата мира по футболу, и коммунальные службы получили задание истребить бездомных животных, чтобы не дай бог болельщика не укусила собака. Кошки на футболистов и их фанатов не нападают, но и на убийство кошек выделяют деньги из бюджета. В Самаре на решение проблемы бездомных животных решено потратить 9 миллионов рублей, в Тольятти – два миллиона.

Мы не знаем, что делать! Убивают котят, щенков, на шнурках от обуви подвешивают за шею кошек. Они же беззащитные!

"У нас по области и в Тольятти идет отстрел, – рассказывает Ирина Евдокимова. – Самый дешевый способ – взять и застрелить животных. Но чаще всего убивают домашних собак, потому что они адаптированы к общению с человеком. Есть фирма Сергея Мадьянкина, которая занимается отстрелом, и с ними администрации очень удобно сотрудничать. У них убитое животное стоит 500 рублей. Пострелял, собрал, уехал – быстро и дешево".

На сайте госзакупок несложно найти тендеры на отлов и ликвидацию животных. В регионах, где запланированы матчи футбольного чемпионата и расположены тренировочные базы, запланировано потратить более ста миллионов рублей на бездомных собак и кошек. Где-то, как в Волгограде и Астрахани, говорится об "умерщвлении", в других городах об "усыплении" или "утилизации трупов".

Собак забивали лопатами

“Эти тендеры были всегда, и были они ужасны: собак забивали лопатами. Но сейчас, перед чемпионатом, это происходит еще в большей степени. И мы не знаем, куда идти! Мы не знаем, что делать! Убивают котят, щенков, на шнурках от обуви подвешивают за шею кошек. Они же беззащитные! Мы не можем найти – настолько общество мертвое – людей на общественный контроль! Нас мало, у нас нет организации, мы просто частные лица. Дети переживают, выходят с нами ни митинги. У нас есть ролик о митинге, где дети просят остановить этот кровавый террор по отношению к бездомным животным".

Ирина Евдокимова называет себя не зоозащитником, а зооспасателем. На ее попечении находятся 70 собак и 21 кошка. 11 собак ей удалось спасти в доме, которым владел мигрант из Вьетнама. "Он платил от 300 до 1000 рублей за собаку, убивал их и готовил в пищу. У нас были все поставщики, номера машин, дни привоза. И чисто случайно мы застали, когда сам вьетнамец выносил уже разделанную собаку. Но дело на него не завели. Я написала заявление, полгода не могла получить ответ, записалась на прием, и только тогда мне прислали отписку, что нарушений не нашли, а работники, которые не ответили вовремя, понесли дисциплинарное взыскание".

Сообщения о том, что перед чемпионатом мира в России истребляют собак и кошек, появились в западной прессе – от респектабельной Washington Post до таблоида Mirror, сравнившего отловщиков бездомных животных с расстрельными командами КГБ. С призывом остановить убийство животных ради футбола к Владимиру Путину обратилась французская актриса Брижит Бардо.

Более 800 000 подписей стоят под обращением с требованием прекратить убийство бродячих кошек и собак в российских городах, где пройдут матчи ЧМ-2018. В России кампанию по их спасению начала глава Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева. Именно она изучила сайт госзакупок и обнаружила многомиллионные тендеры на истребление собак и кошек.

Чиновники, обеспокоенные тем, что об истреблении животных узнали за границей, объявили, что проблема будет решена гуманными методами. 7 февраля вице-премьер Виталий Мутко провел совещание по вопросу бездомных животных в городах-участниках футбольного чемпионата. Приглашена была и Екатерина Дмитриева. О своих впечатлениях она рассказала Радио Свобода:

Это названо "умерщвление в момент отлова", где-то пишут "эвтаназия", где-то "утилизация"

"Было понятно, что люди хотят решить вопрос и не понимают масштабов катастрофы. "Международная пресса пишет, а мы не дикари". Мутко начал говорить, как после Олимпиады они поднажали и решили ситуацию. На это я ответила, что у меня на руках лежит тендер на убийство 1200 собак. Он сказал: "Что, прямо убийство?" Я говорю: "Конкретно в этой закупке это названо "умерщвление в момент отлова", где-то пишут "эвтаназия", где-то "утилизация", где-то "транспортировка к пункту утилизации", где-то содержание десять дней, а потом "на усмотрение отловщика"..." Он, конечно, не ожидал, что такие формулировки существуют. Что касается конкретных действий, я не поняла, что планируется сделать. Мне прислали протокол этого заседания, и там, конечно, все хорошо написано, что от глав регионов хотят, чтобы они приняли гуманную программу по контролю за разведением, то есть перекрывание каналов поступления бездомных животных на улицу, квотирование заводчиков, стерилизация, вакцинации и выпуск в естественную среду обитания. Протокол я получила и сегодня же обнаружила еще три тендера в Волгоградской области. Причем вице-губернатор Волгоградской области присутствовал на заседании и рапортовал, что все замечательно. Эти тендеры размещены в категории "Организация праздников и мероприятий". Отлов и уничтожение безнадзорных животных – так называется праздник в Волгоградской области. Цинизм зашкаливает, и формулировки просто отвратительны! Но вице-губернатор даже не понял, в чем проблема. И деды так наши делали, и внуки так будут делать – примерно такой был посыл".

У коммунальных служб, которые заняты истреблением животных, есть немало неформальных помощников – догхантеров, убивающих собак ради удовольствия. У них существуют свои организации, интернет-форумы, манифесты, даже день догхантера празднуется в январе. Закон никак не препятствует их деятельности.

Она ценой своей жизни она спасла жизнь собаки, а ее саму не спасли

В 2015 году в Самаре произошел чудовищный случай. Догхантер Александр Сергеев убивал на улице собаку ножом, проходившая мимо 63-летняя Людмила Сафонова вступилась. Сергеев набросился на нее и убил, нанеся 12 ножевых ударов в грудь. Но вместо того, чтобы осудить Сергеева за убийство, его отправили на лечение.

"Людмила ценой своей жизни спасла жизнь собаки. А убийцу стали выгораживать, чтобы признали психически больным. Муж Людмилы рассказывал, что мать убийцы предложила два миллиона. Дети сказали: "Вы нам что, предлагаете жизнь матери продать?!" Они отказались, но она им сказала: "Не возьмете вы, возьмут другие". Сделали экспертизу, и его признали невменяемым. Я разговаривала с родственниками убийцы: "Вы сами не боитесь?" Они говорят: "Нет, не боимся". Если они не боятся такого человека, значит, он нормальный, а экспертиза левая", – рассказывает Людмила Евдокимова.

Журналист и глава фонда развития зоогуманизма "Добрый мир" Андрей Тимесков уже много лет разоблачает догхантеров. Ему удалось установить личность одного из идеологов этого движения. Им оказался профессор, доктор философских наук Владислав Добрынин, выступавший в сети под ником "Пожилой велосипедист" и публиковавший посты о том, как убивать собак и применять их в пищу. Тимескову не раз угрожали, а 5 января группа догхантеров взорвала его почтовый ящик.

Вот что рассказал Андрей Тимесков Радио Свобода:

При подготовке к чемпионату мира догхантерам поручают убийство бездомных животных в тех городах, где по регламенту этого делать нельзя

– Это не первое нападение, а шестое или седьмое. У меня отравили собак прямо перед днем рождения, 21 сентября. Есть такое заблуждение в обществе, будто бы в России существует закон, который наказывает за догхантерство. На самом деле его никогда не было. А сейчас депутаты Шеин и Бурматов внесли такую редакцию 245 статьи УК РФ "жестокое обращение", которая полностью выводит догхантеров и прочих коммунальных отловщиков-отстрельщиков из-под возможности наказания. Текст статьи составлен таким образом был, я полагаю, специально при подготовке к чемпионату мира, чтобы можно было поручать догхантерам отстрелы, убийство бездомных животных в тех городах, где по регламенту этого делать нельзя. Потому что есть четыре города, в том числе Петербург и Нижний Новгород, где регламентом принят ОСВВ. Здесь в принципе нелегальны отстрел и отлов, в отличие от остальных городов. Я полагаю, что депутаты Госдумы и вывели догхантеров из-под действия Уголовного кодекса, чтобы поручить им эту работу.

– Но при этом депутат Бурматов обращается к министру спорта Колобкову с требованием прекратить насилие над животными в преддверии чемпионата мира, просит создать приюты и получает ответ, что все будет хорошо. Это двойная игра?

​– Это обычная показуха и попытка отмазаться от того, что они уже сделали. В приказе Мутко было сказано: решить вопрос до 15 января. Но Бурматов, сколько бы ни писал своих писем, прекрасно знал, что до 15 января никто никаких приютов строить не будет. Тем более что денег на эти приюты не выделили. Я вернусь к тому, что догхантеры пользуются попустительством властей. Есть миф, что полиция против догхантеров. Но это не так, и в 2011 году на мой запрос в МВД я получил ответ, что в действиях догхантера министерство не находит состава преступления.

– Мы знаем случай в Хабаровске, когда девочек, которые издевались над собаками, осудили. Были ли случаи, когда профессиональные догхантеры были наказаны?

​– Сажали девочек в Хабаровске совсем не за издевательство над животными. Они получили сроки за разбойное нападение и оскорбление чувств верующих. За убийства 18 животных они получили по 150 часов исправительных работ, именно так и стоит в приговоре. А девочки, которые убивали точно так же в городе Кинель Самарской области, вообще получили по 500 рублей штрафа. Во Владивостоке догхантер, который хвастался, что убил тысячу собак, получил 20 тысяч штрафа, по 20 рублей за каждую собаку. Более того, у нас преследуют тех, кто борется с догхантерами. Был в Петербурге прокурор Румянцев. Когда начались массовые отравления в Купчино, он возмутился и возбудил дело против руководителя сайта догхантеров "Вредителям.нет", им руководит некий "Гамлет". Прокурор добился, чтобы пришли к этому Гамлету с обыском, нашли у него ружья, удавки для собак, огромное количество ядов, провели обыск. И ничего. Дело не возбуждали, а кончилось тем, что прокурора Румянцева посадили самого, сфабриковав дело о взятке, а Гамлет вышел сухим из воды.

– Владимир Путин – известный собачник, все знают лабрадора Кони, иностранные лидеры дарят ему собак. Почему в стране, где такой президент, убивают животных? Парадокс.

С тем же успехом можно сказать, что Путин любит людей

​– Никакого парадокса. Даже среди догхантеров есть владельцы собак. Могу вам точно сказать: он любит своих собственных собак. С тем же успехом можно сказать, что Путин любит людей. Нет, он любит своих людей, свою семью. Чикатило мог с искренней нежностью относиться к своим детям, но убивать и насиловать чужих.

– Зоогуманизм, который вы отстаиваете, на кого распространяется? Скажем, убийство котенка или щенка у большинства людей вызовет ужас и отвращение. Но к убийству теленка большинство отнесутся по-другому.

Животные способны любить, страдать, сопереживать, сострадать

​– Зоогуманизм – это учение, основанное на Кембриджской декларации о сознании. В 2011 году группа ученых, включая Стивена Хокинга, приняла ее, основываясь на том, что животные обладают мыслительными способностями, мало отличающимися от человека: они способны точно так же любить, страдать, сопереживать, сострадать. Зоогуманизм предполагает, что каждое живое существо обладает своей индивидуальностью, своим характером. Мы выступаем за взаимовыгодное сотрудничество людей и животных. В отличие от веганов, которые требуют сегрегации людей от животных, пишут "животные превыше всего", мы считаем, что все мы пассажиры одной планеты, обитатели одного и того же мира, мы соседи.

– Может ли пассажир съесть другого пассажира без его согласия? Может человек съесть теленка?

​– Зоогуманизм включает в себя безубойное питание, но не веганское, а вегетарианское, когда используются продукты животного происхождения, то есть молоко, сыр, шерсть. Мы категорически против мехов, одежды из кожи животных, но мы не видим ничего плохого в том, что овца отдает человеку свою шерсть, взамен получая теплую овчарню, гарантированное питание зимой, медицинскую помощь при необходимости, а также защиту от хищников. Я за сотрудничество, но категорически против убийства.

– На вашем сайте я прочитал историю об убийце кошек из Калифорнии, он убил 21 кошку и получил 16 лет тюрьмы. Вы считаете, это адекватное наказание? Должна ли быть в России статья Уголовного кодекса, столь же сурово карающая за убийство животных?

– Конечно. Зоогуманизм предусматривает полное равноправие. Не в том, что человек должен уступать место в автобусе пожилой кошке, а в том, что закон должен охранять все живое.

Организаторы кампании в защиту животных #bloodyfifa2018 намерены провести одиночные пикеты в городах, где заключены убойные тендеры, перед зарубежными представительствами России, а также в Цюрихе у штаба ФИФА 20 февраля.