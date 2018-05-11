Из-за санкций против "Реновы" в Вашингтоне затянулся ремонт туалетов

Американские санкции в отношении владельца компании "Ренова" российского бизнесмена Виктора Вексельберга привели к задержке поставок оборудования, необходимого для ремонта туалетов в администрации музейно-парковой зоны Национальной аллеи в Вашингтоне. Об этом сообщает The Huffington Post.

В туалетах в здании администрации музея сломались канализационные насосы, пользоваться ими запретили и установили переносные. Необходимое для ремонта оборудование администрация Национальной аллеи в конце марта заказала у швейцарского концерна Sulzer, который как раз и попал под ограничения из-за санкций в отношении Вексельберга. До недавнего времени контрольный пакет акций Sulzer принадлежал "Ренове". 12 апреля концерн заявил, что выкупил у "Реновы" часть акций, чтобы сделать группу Вексельберга миноритарным акционером и, таким образом, вывести Sulzer из-под санкций. Уже на следующий день насосы были доставлены заказчику, а через неделю заработали туалеты в администрации Национальной аллеи.

6 апреля Министерство финансов США ввело санкции в отношении 38 российских бизнесменов и компаний. Ограничения введены в соответствии с законом о противостоянии противникам Америки, принятым Конгрессом США в прошлом году. В санкционный список попал Виктор Вексельберг, а также принадлежащие ему компании. По данным Reuters, из-за американских санкций были заморожены активы "Реновы" на 1,5–2 миллиарда долларов. "Ренова" направила в правительство России предложения по поддержке своих активов.