США поддержали выводы следствия по делу о крушении "Боинга" в Донбассе

Соединенные Штатыполностью доверяют объявленным накануне выводаммеждународной Совместной следственной группы о том, чторакета, сбившая в 2014 году над Донбассом малайзийский "Боинг", была выпущена комплексом "Бук", который принадлежал российским вооруженным силам. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Заявление следственной группы подтверждает выводы, к которым власти США пришли с самых первых дней после трагедии, говорится в сообщении. Пассажирский Боинг был сбит ракетой российской установки "Бук", выпущенной с территории Восточной Украины, контролируемой Россией и сепаратистами, которыми руководит Москва, отмечается в документе.

"России пора перестать лгать и объяснить свою роль в крушении", - заявила Нойерт. В Госдепартаменте США также напомнили о требовании Совета Безопасности ООН привлечь к ответственности виновных в авиакатастрофе, жертвами которой стали 298 человек.

В четверг на пресс-конференции в Нидерландах представители международной Совместной следственной группы (JIT) заявили, что располагают доказательствами того, что "Боинг", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит из установки "Бук", приписанной к 53-й зенитно-ракетной бригаде российских вооруженных сил. Как уже было установлено ранее, "Бук" был переправлен на территорию Украины, контролируемую пророссийскими сепаратистами, из России. Установлено также, что ракета была произведена в подмосковном городе Долгопрудный. Причастны ли к крушению непосредственно военнослужащие 53-й бригады пока не ясно. JIT обратилась к возможным свидетелям с призывом предоставить ей информацию, которая может помочь установить виновных в гибели пассажирского лайнера.