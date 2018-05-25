В Томске на 10 суток арестовали главу штаба Навального

В Томске на 10 суток арестована руководитель местного штаба оппозиционера Алексея Навального. Ксению Фадееву признали виновной в неповиновении полиции, сообщает Интерфакс.

Активистку задержали 5 мая после несогласованных с властями шествия и митинга в рамках всероссийской акции "Он нам не царь".

Протесты прошли незадолго до инаугурации президента Владимира Путина. На акциях в городах России было задержано более полутора тысяч человек. На многих из них составили протоколы о нарушении на митингах или неподчинении полиции.

Самого Алексея Навального за акции 5 мая арестовали на 30 суток.