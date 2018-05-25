Власти Бийска отказали школьнику в проведении 11 митингов

Администрация Бийска отказала школьнику Максиму Неверову в проведении 11 митингов, на которые он ранее подал заявки. Чиновники также запретили акцию в поддержку Владимира Путина. Об этом десятиклассник сообщил корреспонденту "Сибирь.Реалии". Сотрудники мэрии объяснили свое решение тем, что в эти дни с утра и до позднего вечера на городских площадках будут проходить мероприятия и праздники.



Максим Неверов сегодня получил официальный отказ по всем обращениям и намерен обжаловать его в судебном порядке. Кроме того, он собирается зарегистрировать общественную организацию "Протестный Бийск" и уже в июле отправить в администрацию 50 новых подобных запросов.



Его заявка на митинг "За права геев" стала отдельным вопросом для обсуждения на сессии городской думы. Общественная организация участников военных конфликтов и Бийская городская общественная организация ветеранов ВДВ и войск спецназначения подготовили письма, в которых настаивали на отмене мероприятия. Свою просьбу возмущенные общественники объяснили тем, что люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией не испытывают притеснений в Бийске, а "рекламировать аморальное поведение" в городе не стоит.

Среди других заявок школьника были митинги "Против легализации однополых браков", "За отставку Путина", "За признание Владимира Путина святым" и другие.

Ученик десятого класса бийской гимназии Максим Неверов стал известен тем, что провел несогласованный митинг сторонников Навального, на который собрались около 50 человек. После этого он узнал, что его собираются отчислить из школы, а заместителя директора по воспитательной работе Елену Чураеву лишают премии. По словам подростка, администрация школы не стала этого делать после огласки истории в СМИ.

В России действует закон, запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Именно на него чаще всего ссылаются власти, которые отказывают в согласовании ЛГБТ-акций из-за расположенных поблизости школ и детских садов. После общероссийской акции Алексея Навального "Он вам не царь“ несколько депутатов выступили с инициативой штрафовать организаторов несогласованных акций за участие в них детей и подростков. Рассматриваемые поправки к Кодексу об административных правонарушениях предполагают санкции в виде ареста до 15 суток, обязательные работы до 100 часов или штраф.