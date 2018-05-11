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Человек имеет право

"Неправильная" история, ликвидация Роскомнадзора и штрафы за митингующих подростков. Эфир в 21:05

История правильная и неправильная. Как в России борются с альтернативными официальной позиции трактовками исторических событий.

Штраф за митингующих подростков. Депутаты от Единой России предложили новый способ давления на организаторов протестных акций, привлекающих внимание несовершеннолетних.

"Телеграм разрешить. Роскомнадзор- закрыть". В российских городах идет подготовка к акциям 13 мая "За свободный интеренет"

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