"Неправильная" история, ликвидация Роскомнадзора и штрафы за митингующих подростков. Эфир в 21:05

История правильная и неправильная. Как в России борются с альтернативными официальной позиции трактовками исторических событий.

Штраф за митингующих подростков. Депутаты от Единой России предложили новый способ давления на организаторов протестных акций, привлекающих внимание несовершеннолетних.

"Телеграм разрешить. Роскомнадзор- закрыть". В российских городах идет подготовка к акциям 13 мая "За свободный интеренет"