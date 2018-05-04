ЕСПЧ принял жалобы на запрет ЛГБТ-акций в 33 городах России

Европейский суд по правам человека принял и коммуницировал жалобы на запрет акций ЛГБТ-сообщества в 33 городах России. Об этом у себя в Твиттере и Инстаграме сообщил активист Николай Алексеев.

Речь идет, в частности, о таких городах, как Казань, Иркутск, Барнаул и Южно-Сахалинск. Их власти должны будут ответить на вопросы ЕСПЧ о законности своих действий до 17 сентября.

Всего в Страсбург были направлены жалобы на запрет ЛГБТ-собраний в 96 российских городах.

В России действует закон, запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Именно на него чаще всего ссылаются власти, которые отказывают в согласовании ЛГБТ-акций из-за расположенных поблизости школ и детских садов.