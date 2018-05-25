Юриста ФБК Жданова оштрафовали на 20 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал на 20 тысяч рублей юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Поводом послужил твит о намерении подать уведомления об акциях "Он нам не царь" 5 мая. Из-за него Жданова обвинили в организации несогласованной акции.

Юриста ФБК задержали накануне, а сегодня доставили в суд.

На этой неделе суд арестовал нескольких соратников Алексея Навального по схожим обвинениям. Координатор штаба волонтеров Николай Ляскин получил 15 суток, пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш – 25, а ведущий YouTube-канала "Навальный Live" Руслан Шаведдинов – 30.

Сам Навальный также помещен под арест на 30 суток по статьям о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий и неповиновении полиции. Все арестованные называют действия правоохранительных органов незаконными.