Николай Ляскин получил 15 суток по делу об акции 5 мая

Суд в Москве поместил сторонника Навального Николая Ляскина под арест на 15 суток. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Ляскина задержали в Москве 5 мая, в день акции "Он нам не царь". Поводом послужили записи в его Твиттере. Правоохранительные органы сочли, что оппозиционер призывает к участию в несанкционированной акции протеста. Ляскина отпустили из полиции спустя двое суток.

На этой неделе были задержаны несколько соратников Алексея Навального. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш получила 25 суток ареста по обвинению в организации акции протеста. Ведущего YouTube-канала "Навальный Live" Руслана Шаведдинова арестовали на 30 суток. В четверг на выходе из офиса ФБК задержали юриста фонда Навального Ивана Жданова.

5 мая в десятках городов России прошли акции протеста "Он нам не царь" против очередного избрания Владимира Путина на пост президента. Митинги были организованы сторонниками оппозиционера Алексея Навального. По всей стране были задержаны около 1600 человек. После акции полиция начала устраивать обыски в штабах оппозиционера, а также задерживать его сторонников. Их обвиняют в организации несогласованного публичного мероприятия.