В Москве задержали юриста ФБК Ивана Жданова

Юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова задержали в Москве при выходе из офиса. Об этом у себя в твиттере сообщил соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков.

По его словам, Жданова обвиняют в нарушении порядка проведения публичного мероприятие. Задержание связано со всероссийской акцией протеста "Он нам не царь".

Накануне пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш получила 25 суток ареста по обвинению в организации акции протеста. За день до этого на 30 суток арестовали ведущего YouTube-канала "Навальный Live" Руслана Шаведдинова.

Сам Алексей Навальный также арестован на 30 суток по обвинению в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия и неповиновении полиции на акции 5 мая в Москве. В среду Мосгорсуд отклонил апелляции его защиты.