Российский миллиардер Борис Минц с семьей покинул Россию

Российский миллиардер Борис Минц и трое его сыновей вместе с семьями уехали в Великобританию. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкойна источники в окружении олигарха, а также на неназванного федерального чиновника. "Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать", - объяснил один из собеседников издания.

Борис Минц входит в сотню богатейших людей России. По данным Forbes , его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов. В девяностые годы он был начальником управления президента России по вопросам местного самоуправления, затем много летсостоял в партии "Союз правых сил". Основной актив Минца - компания O1 Properties (владеет бизнес-центрами в Москве). Она может быть продана в течение нескольких месяцев и, по информации издания, скорее всего достанется компании, которую связывают с ГК "Регион" и "Роснефтью".

Продажа активов связана с тем, что Минц не смог договориться с несколькими банками о реструктуризации кредитов. Так, по данным издания, 01 Group была должна Московскому кредитному банку 25 миллиардов рублей.

Борис Минц входит в так называемый "кремлевский доклад" Минфина США - список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции. .

21 мая на сайте британского парламента был опубликован доклад о "грязных деньгах" из России. Его авторы заявляют, что использование Лондона в качестве "базы для коррупционных активов связанных с Кремлем лиц" угрожает национальной безопасности Великобритании .

Ранее глава британского МВД Эмбер Радд заявила о начале проверки сотен виз, выданных состоятельным россиянам. Лондон пошел на этот шаг после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

На прошлой неделе стало известно о трудностях с продлением британской инвестиционной визы российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.