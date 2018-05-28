Пожарного из Кемерова отправили на психиатрическую экспертизу

Арестованного начальника пожарного звена, тушившего торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерове, Сергея Генина отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Москву. Об этом "Коммерсанту" рассказала адвокат Елена Киселева.

По ее словам, экспертизу посоветовала провести психолог, так как у Генина наблюдались "определенные психологические изменения" . "Он много видел смертей, пожаров, сгоревших людей. Но ситуация с судебной системой, явная очевидная несправедливость по отношению к нему его эмоционально пошатнула, он сильно переживал", – сказала адвокат. При этом она отметила, что ее подзащитный вменяем и психическими заболеваниями не страдает.

13 апреля суд арестовал Сергея Генина до 11 июня по обвинению в халатности. По версии следствия, он проигнорировал информацию о том, что на четвертом этаже торгового центра находятся десятки людей, в числе которых были дети. В Следственном комитете утверждают, что из-за этого погибли не менее 37 человек. Генин вину не признает. В МЧС настаивают, что он действовал по уставу.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 60 человек, в их числе более 40 детей. По делу о пожаре под стражей остаются 8 человек. Задержанный в пятницу глава областного МЧС Александр Мамонтов, выступая сегодня в суде, вину не признал.

С сегодняшнего дня в Кемерове появился уполномоченный по делам пострадавших в "Зимней вишне". По информации редакции "Сибирь.Реалий", новый пост не будет относится к администрации, его займет волонтер. Это Людмила Маслеева. Во время ликвидации пожара она уже работала в штабе с родными погибших.