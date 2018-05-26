Руководству МЧС Кемеровской области предъявили обвинения

Руководителям МЧС Кемеровской области предъявлены официальные обвинения в халатности и растрате. По версии следствия, глава областного ведомства Александр Мамонтов и начальника городского отдела надзора Григорий Терентьев не провели запланированную на 18 марта проверку торгового центра "Зимняя вишня". Пожар, начавшийся в нем спустя неделю, унес жизни 60 человек.

О возбуждении уголовного дела в отношении чиновников стало известно накануне. Мамонтова, помимо халатности, подозревают в хищении двух миллионов рублей, принадлежащих кемеровскому управлению МЧС.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Среди погибших более 40 детей. Сообщалось, что в момент возгорания в торговом центре не сработала пожарная сигнализация, а многие эвакуационные выходы оказались заблокированы. По делу о пожаре в "Зимней вишне" арестованы уже семь человек, в их числе командир пожарного звена, тушившего торговый центр.