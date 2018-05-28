Путинизм как таракан

В Барнауле 26-27 мая прошел юбиейный Алтайский форум – «Четверть века трансформации: удачные эксперименты и упущенные возможности». Конференцию вместе с германскими партнерами из фонда Эберта уже 25 раз подряд проводит политик Владимир Рыжков.

Символом этого форума стал таракан – политолог Николай Петров: сравнил режим Путина со стойким насекомым, которое может пережить даже ядерную войну.

В эфире программы "Лицом к событию" 28 мая в 19:05 политологи Кирилл Рогов, Николай Петров, этнолог Эмиль Паин, социолог Алексей Левинсон, историк и правовед Андрей Медушевский, политики Владимир Рыжков и Владимир Милов.

В полной версии передачи на сайте политические дискуссии дополнят экономисты Олег Буклемишев, Евгений Гавриленков, Евгений Гонтмахер.

Автор и ведущий Михаил Соколов.