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Лицом к событию

"Квартет" Медведева: будет только хуже?

"Ревизор" Алексей Кудрин

Чего ждать от правительства и Алексея Кудрина во главе Счетной палаты обсуждают Андрей Нечаев, Никита Масленников

Сегодня прошло первое заседание нового правительства Дмитрия Медведева. Чего ждать от кабинета Дмитрия Медведева в партнерстве с Алексеем Кудриным во главе Счетной палаты? Будут ли повышены налоги и пенсионный возраст? Почему растут цены на бензин?

Обсудят экономист, председатель партии «Гражданская инициатива»,Андрей Нечаев и экономист, бывший помощник премьер-министра РФ Никита Масленников.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" - 22 мая в 19:05

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