"Квартет" Медведева: будет только хуже?

Сегодня прошло первое заседание нового правительства Дмитрия Медведева. Чего ждать от кабинета Дмитрия Медведева в партнерстве с Алексеем Кудриным во главе Счетной палаты? Будут ли повышены налоги и пенсионный возраст? Почему растут цены на бензин?

Обсудят экономист, председатель партии «Гражданская инициатива»,Андрей Нечаев и экономист, бывший помощник премьер-министра РФ Никита Масленников.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" - 22 мая в 19:05