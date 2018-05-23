Кому мешают выборные мэры?

22 мая Евгений Ройзман подал в отставку с поста главы Екатеринбурга, чтобы не подписывать решение депутатов "Единой России" об отмене прямых выборов мэра города.

В Московской области перед выборами главы региона команда губернатора Воробьева через ликвидацию и слияние районов добивается ухода мэров, выбранных населением.

Глава Управления внутренней политики администрации президента РФ Андрей Ярин и генерал ФСБ Иван Ткачев требовали от главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна уйти в отставку. Аудиозаписи этих бесед Шестун обнародовал. Ответом были обыски.

Зачем Кремлю включение муниципалитетов в "вертикаль власти"? Обсуждают глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, депутат городского округа Чехов Николай Дижур, независимый политик Дмитрий Гудков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 23 мая в 19:05

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