Сотрудники больницы в Солсбери рассказали, как спасли Скрипалей

Медики больницы в британском городе Солсбери впервые рассказали о том, каким удалось спасти бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые стали жертвами нападения с применением нервно-паралитического отравляющего вещества. Выдержки из интервью программе Newsnight опубликованы в твиттере "Би-би-си". Полностью этот выпуск выйдет в эфир во вторник вечером.



Как рассказал журналистам реаниматолог Стивен Джукс, когда врачи узнали о том, что Сергей и Юлия Скрипали подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, они думали, что пациенты не выживут, несмотря на наилучшую медицинскую помощь.



Глава отделения сестринского ухода Лорна Уилкинсон отметила, что врачи были крайне обеспокоены тем, какие масштабы получит инцидент – после того, как в больницу поступил третий пострадавший - полицейский Ник Бейли.



По словам заведующего отделением интенсивной терапии Данкана Мюррея, при подборе различных сочетаний лекарств персонал больницы получал ценные советы от международных экспертов, в том числе и от специалистов находящейся рядом военной лаборатории Портон-Даун. Здесь проводили тесты и предлагали варианты лечения.

Главный врач больницы в Солсбери Кристин Бланшард, в свою очередь, отметила, что вопросы по поводу состояния здоровья Скрипалей в долгосрочной перспективе остаются. Лечение троих пациентов, подвергшихся воздействию "Новичка", стало для врачей новым опытом. И они продолжают учиться.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали в больницу 4 марта после того, как их обнаружили без сознания на скамейке в Солсбери. Отец и дочь несколько дней находились в коме. Лондон утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в СССР. Британские спецслужбы полагают, что яд был произведен в России. Москва это отрицает.

Юлию Скрипаль выписали из клиники в начале апреля. Сергей Скрипаль был выписан в середине мая.

23 мая в первом публичном заявлении Юлия Скрипаль сказала, что хотела бы вернуться в Россию "в долгосрочной перспективе". Она также сообщила, что процесс восстановления после атаки сильнодействующим ядом проходит "долго и очень болезненно". Тот факт, что она и ее отец пошли на поправку, Скрипаль назвала "большой удачей".