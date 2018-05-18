Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля выписали из больницы в Солсбери. Об этом сообщает Национальная служба здравоохранения Великобритании.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным советскими учеными. Британские спецслужбы полагают, что яд был произведен в России. Москва это отрицает.

Покушение на Скрипалей привело к серьезному кризису в отношениях между странами Запада и Россией. Около 30 стран объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией. Россия в ответ начала высылать сотрудников западных дипмиссий.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала одним из "наиболее вероятных источников происхождения" "Новичка" Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию. Президент Чехии Милош Земан заявил, что в Чехии производилось вещество А-230, относящееся к классу "Новичок". Правительство и спецслужбы Чехии позднее сообщили, что ядовитое вещество класса "Новичок" не производилось и не хранилось в Чехии. Яд A-230 был синтезирован в научно-исследовательском институте чешского Министерства обороны в городе Брно в малых количествах для проведения тестов, что не является производством