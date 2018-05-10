Суд во Владивостоке арестовал Свидетеля Иеговы на два месяца

Суд во Владивостоке арестовал до 20 июня последователя религии "Свидетели Иеговы" Валентина Осадчука. Его обвиняют в участии в экстремистской организации. Об этом сообщает Европейская ассоциация Свидетелей Иеговы.
Осадчук был задержан 19 апреля. В доме у него и еще двух подозреваемых прошли обыски.
В 2017 году Верховный суд России утвердил постановление о признании Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны. По данным иеговистов, в России у них около 170 тысяч последователей.
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