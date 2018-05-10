Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Суд во Владивостоке арестовал Свидетеля Иеговы на два месяца

Иллюстративное фото

Суд во Владивостоке арестовал до 20 июня последователя религии "Свидетели Иеговы" Валентина Осадчука. Его обвиняют в участии в экстремистской организации. Об этом сообщает Европейская ассоциация Свидетелей Иеговы.

Осадчук был задержан 19 апреля. В доме у него и еще двух подозреваемых прошли обыски.

В 2017 году Верховный суд России утвердил постановление о признании Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны. По данным иеговистов, в России у них около 170 тысяч последователей.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG