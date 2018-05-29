СК связал рост числа детских самоубийств с татуировками бабочек

В Следственном комитете России заявили, что за последние четыре года в стране увеличилось количество попыток самоубийства среди несовершеннолетних. Следователи связывают такую тенденцию с влиянием СМИ, "провокациями в интернете" и татуировками с изображениями единорогов, бабочек и медуз. Данные доклада ведомства публикует агентство РБК.

По данным Следственного комитета, в 2014 году было зарегистрировано 1094 попытки суицида несовершеннолетних, а в 2016 уже 1633 таких случая. Следователи считают, что СМИ "подогревают интерес" к таким явлениям, как детские "группы смерти" в социальных сетях и массовые убийства в школах. В ведомстве предложили ввести строгие ограничения на освещение подростковых суицидов и нападений на учебные заведения в средствах массовой информации.

В качестве одной из мер профилактики в Следственном комитете предложили упразднить для россиян анонимность в интернете и ввести регистрацию в сети через портал государственных услуг.

Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин связал подростковые самоубийства с интернетом, в котором по его мнению "есть суицид".

В 2016 году "Новая газета" опубликовала статью "Группы смерти" о закрытых сообществах социальной сети "ВКонтакте", якобы подталкивающих детей к самоубийству. Роскомнадзор начал проверку, а представители соцсети заявили, что оперативно находят и блокируют подобные сообщества.

С начала 2018 года в России произошло несколько резонансных нападений школьников на учителей и других детей с использованием холодного и травматического оружия. В СМИ и социальных сетях появились версии о том, что нападавшие вдохновлялись действиями двоих учащихся американской школы "Колумбайн", которые в апреле 1999 года убили 13 человек.

Александр Бастрыкин накануне предложил заблокировать социальную сеть Instagram. Позднее на сайте Следственного комитета появилось сообщение, из которого следует, что он имел в виду мессенджер Telegram, решение о блокировке которого недавно принял суд по иску ФСБ.