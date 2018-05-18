Яровая предложила блокировать "колумбайн-сообщества" в интернете

Депутат Ирина Яровая внесла в Государственную думу России законопроект, согласно которому сотрудники правоохранительных органов смогут блокировать в интернете сообщества, призывающие молодёжь к насилию. Парламентарий предложила приравнять так называемые "колумбайн-сообщества" к "группам смерти". Об этом сообщает агентство ТАСС.

Яровая пояснила, что необходимо оградить детей от информации, которая побуждает их совершать противоправные действия.

С начала 2018 года в России произошло несколько резонансных нападений школьников на учителей и других детей с использованием холодного и травматического оружия. Так в январе в Перми подростки напали на четвероклассников с ножами, ранив 15 человек, а в Улан-Удэ девятиклассник поджег кабинет бутылкой с зажигательной смесью и ранил семь человек топором.

21 марта семеро человек получили травмы в результате стрельбы, которую открыла 13-летняя ученица школы города Шадринск в Курганской области. Огонь велся из пневматического пистолета, у школьников зафиксированы синяки и ссадины.

18 апреля в одной из школ Стерлитамака, республика Башкирия, 17-летний подросток напал с ножом на преподавателя и учеников, после чего пытался поджечь класс.

В СМИ и социальных сетях появились версии о том, что нападавшие вдохновлялись действиями двоих учащихся американской школы "Колумбайн", которые в апреле 1999 года убили 13 человек.