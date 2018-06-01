Благо родины. Анатолий Канюков – об "агентах Кремля"

Районный суд Саратова, благодаря усилиям прокуратуры, признал общественную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом, иностранным агентом. Судьбоносное для многих людей, которым организация оказывает помощь, решение, было принято под предлогом того, что эта организация якобы оказывала влияние на деятельность государственных органов "путем публикации негативных мнений в отношении чиновников областного Министерства здравоохранения".

Еще одна организация, помогающая людям, оказалась на грани закрытия. Создается впечатление, что "Закон об иностранных агентах" является самым исполняемым в России. Интеллекта любого кляузника хватит, чтобы понять: практически любое соприкосновение с органами государственной власти, на уровне личного или опосредованного контакта, теперь может считаться политической деятельностью. Несметные богатства, полученные из-за рубежа, в размере 645 тысяч рублей, несомненно, подчинили волю и разум больных диабетом людей, заставили их плохо думать и осуждать региональных чиновников.

Закон "Об иностранных агентах" еще никого на спас, зато планомерно разрушает гражданское общество в России. Все большее число общественных организаций прекращает свою деятельность из-за диких обвинений в свой адрес. НКО, подобные саратовской, часто создаются тогда, когда государственные структуры не способны эффективно выполнять свои обязанности. Люди чувствуют, что не могут реализовать свои интересы, и объединяются для привлечения ресурсов, способных помочь сделать их жизнь хоть немного лучше. Хочется спросить, какое имеет значение, откуда НКО получает свое финансирование? Имеет значение лишь то, на уставные ли цели оно расходуется!

Кто-то при власти боится иностранного влияния? А почему вообще следует его бояться? Если государство хорошо заботиться о своих гражданах, разве оно может потерять их поддержку? Думаете, что кто-то хочет во власть? Так пусть будут условия демократической конкуренции на выборах, пусть победит самый достойный.

Если деньги являются решающим фактором, то разве это не значит, что те, кто получают деньги из государственного бюджета, тоже должны считаться "агентами", например, Кремля?

Страх честной конкуренции означает только то, что власть не выполнила свои социальные обязательства и граждане готовы отказать этой власти в доверии, либо то, что есть те, кто хочет захватить и удержать власть любой, самой дорогой ценой. Этим людям важны лишь блага, которые можно получить, находясь при власти; они готовы обманывать и нарушать законы, преследуя свои интересы. Разве такие люди имеют право устанавливать нравственные нормы и диктовать обществу, как ему жить?

Законы нужны тогда, когда они делают жизнь лучше. Закон "Об иностранных агентах" самими своими формулировками оскорбляет общественное мнение. Он словно говорит: деньги делают людей агентами заграничных структур или иностранных государств. Даже не ставится вопрос, соответствуют ли эти интересы интересам россиян? Если деньги являются решающим фактором, то разве это не значит, что те, кто получают деньги из государственного бюджета, тоже должны считаться "агентами", например, Кремля? Разве мы не должны предположить, что единственный смысл их жизни – сохранение действующего режима и служение ему? Именно такова логика закона "Об иностранных агентах".

Но не является ли отказ от взаимодействия с органами государственной власти еще одной формой воздействия на них: воздействие безразличием, попустительством, вседозволенностью, беспринципностью, слабохарактерностью, отсутствием критического мышления? От такого воздействия органы государственной власти ощущают свои безнаказанность и вседозволенность. Разве это не опасное состояние? Разве закон "Об иностранных агентах" косвенно не оказывает такое воздействие – не приучает людей пассивно принимать волю тех, кто добрался до власти?

Анатолий Канюков – социал-демократ, лидер движения "Солидарный Петербург"

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