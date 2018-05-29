Обвиняемого по делу "Седьмой студии" Алексея Малобродского вновь госпитализировали. Бывший директор "Гоголь-центра" находится в кардиологическом центре имени Мясникова. Из-за этого на 1 июня было перенесено рассмотрение ходатайства следствия ограничить срок ознакомления Малобродского с материалами дела.

Ранее Алексея Малобродского отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Это произошло только после того, как обвиняемому стало плохо на суде и его пришлось госпитализировать. При этом еще до госпитализации сторона защиты неоднократно требовала отпустить Малобродского из-под стражи из-за его состояния здоровья.

У Малобродского диагностированы признаки острой сердечной недостаточности, подозрение на сахарный диабет и инфаркт миокарда.

Бывшего директора "Гоголь-центра" обвиняют в причастности к хищению бюджетных средств, выделенных театральной группе "Седьмая студия" на реализацию культурного проекта "Платформа". По этому делу также проходят художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова, бывший бухгалтер Нина Масляева и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Все, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием, отвергают обвинения.