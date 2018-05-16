СК отчитался о завершении расследования дела "Седьмой студии"

Следственный комитет России отчитался о завершении расследования дела "Седьмой студии". В ведомстве утверждают, что собраны доказательства, подтверждающие причастность Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и других обвиняемых к совершению мошенничества. Представителям защиты предстоит ознакомиться с материалами уголовного дела, объем которого более 250 томов.

Авторы пресс-релиза, опубликованного в среду, также просят "не демонизировать" следствие по делу "Седьмой студии", и подчеркивают, что задачей ведомства является обеспечение возврата государству похищенного имущества. Для этого следователям нужно не допустить, чтобы обвиняемые имели возможность скрыться за рубежом.

Предположительно, речь идет о ситуации с бывшим директором "Гоголь-центра" Алексеем Малобродским, которого держали в следственном изоляторе несмотря на жалобы, связанные с ухудшением здоровья. В Следственном комитете утверждают, что Малобродский мог скрыться, так как имеет гражданство Израиля. В пресс-релизе говорится, что это государство позднее "запретило выдачу обвиняемому Малобродскому заграничного паспорта без согласования со следственным органом", из-за чего бегство стало невозможным.

"Состояние здоровья Малобродского в процессе его содержания под стражей также не вызывало вопросов. Однако позднее стало очевидным, что по медицинским показаниям меру пресечения ему необходимо смягчить", – заявляют в Следственном комитете России.

10 мая Алексею Малобродскому стало плохо на заседании Басманного суда, который вернул следствию ходатайство о его переводе из СИЗО под домашний арест. Бывшего гендиректора "Гоголь-центра" отвезли в больницу, где диагностировали проблемы с сердцем. 14 мая ему изменили меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. На следующий день Малобродского выписали из больницы.

Алексей Малобродский был единственным находившимся в СИЗО обвиняемым по делу "Седьмой студии". Он и его коллеги обвиняются в хищении из бюджета 133 миллионов рублей, выделенных на театральный проект "Платформа" Кирилла Серебренникова.

Сам режиссер Серебренников находится под домашним арестом, как и генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум и бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь" Екатерина Воронова объявлена в розыск.

Никто, кроме Масляевой, вины не признал. Последняя заключила сделку со следствием и дала показания против других обвиняемых.