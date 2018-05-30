Убит Аркадий Бабченко

Доброе утро!

В Киеве на пороге квартиры, в которой он жил, тремя выстрелами в спину убит российский журналист Аркадий Бабченко (1977–2018). В феврале прошлого года Бабченко уехал из России в Прагу, затем некоторое время провел в Израиле, после чего обосновался в Киеве, где работал на крымскотатарском телеканале ATR.

Бабченко, ветеран двух чеченских войн, работал военным журналистом в разных российских изданиях, опубликовал несколько книг о своем военном опыте, затем основал собственный проект “Журналистика без посредников”. Окончательно непримиримым критиком нынешнего российского режима Бабченко сделала война на востоке Украины. Резкие посты Аркадия в фб постоянно вызывали споры и скандалы. Сегодня многие признают, что эта резкость и была воплощением свободы слова.

Друг и начальник Аркадия Бабченко на его последнем месте работы, телеканале ATR, Айдер Муждабаев назвал его убийство “ликвидацией” и актом “международного терроризма” и попросил президента Украины предоставить гражданство жене и дочери Бабченко. Украинская полиция в качестве основных версий убийства рассматривает его профессиональную деятельность и гражданскую позицию. Мало кто в Украине сомневается, что убийство организовано из Москвы. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в фб, что “российская тоталитарная машина не простила Бабченко честности и принципиальности”. Заведено уголовное дело по статье “умышленное убийство”, полиция опубликовала фоторобот подозреваемого.

В России тоже завели уголовное дело об убийстве Бабченко (статью не уточнили). В заявлении МИД России говорится: "Уровень физического насилия, убийств работников СМИ в Украине неуклонно растет, а их расследование не приводит к наказанию преступников. Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима".

В Москве люди почтили память Аркадия Бабченко на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, в Петербурге сегодня вечером соберутся у Соловецкого камня. “Новая газета”, где одно время работал Бабченко, проведет собственное расследование убийства.

Подробный рассказ о жизни и работе Аркадия Бабченко тут. Фильм о нем, снятый примерно год назад в Праге, смотрите здесь.

И опять кино – с театром. В заполярной тюрьме в городе Лабытнанги продолжает голодать (с 14 мая) украинский кинорежиссер Олег Сенцов. В чем состоит поддерживающая терапия, на которою Сенцов, по словам представителя ФСИН, согласился, адвокат Сенцова Дмитрий Динзе не знает. Обвиняемый по делу “Седьмой студии” Алексей Малобродский снова попал в больницу – в связи с чем суд об ограничении ему срока знакомства с делом перенесли. Вот здесь разговор Любови Аркус с Екатериной Шульман о том, как простому честному театралу и синефилу вести себя в связи с такими делами (Шульман, как всегда, умиротворяет).

Живопись. Суд арестовал жителя Воронежа Игоря Подпорина, повредившего репинского “Ивана Грозного” с сыном в Третьяковке. Обвинение ему ужесточили.

Монументальная скульптура. В селе Частоозерье Курганской области торжественно открыли памятник Путину, с демонтированной незадолго до этого фигурой Путина. “Когда придет время, он вернется”, – пояснил исчезновение статуи инициатор открытия памятника депутат Госдумы от "Единой России" Александр Ильтяков.

В Беларуси приведены в исполнения два смертных приговора.

Сирия (вслед за Россией, Никарагуа, Венесуэлой и Республикой Науру) признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия разорвала с Сирией дипломатические отношения.

Конкурирующие правительства Ливии договорились в Париже о проведении выборов (предположительно, в декабре).

В Израиле продолжают стрелять.

Три ссылки (уместность которых сегодня неочевидна, но все же):

На Inliberty опубликован проект “Немосква”, в котором, наконец, признается, что жизнь в России есть и за пределами МКАД. Эту трудную истину доносят до читателя хабаровчанин, калининградец, новосибирец, иркутянка и т.д. (автора из Петербурга нет). И вот еще взгляд на Россию извне: Лондонград, или почему российские миллиардеры предпочитают судиться друг с другом в столице Великобритании.

“В подтверждение того, что австрийцы и немцы – две разные нации, Аверинцев рассказал анекдот: один немец – это воля, два – это порядок, три – это победа; один австриец – это корректность, два – это психоаналитик и пациент, три – этого не бывает: одним окажется или хорват или словак”. Дневниковые заметки философа, историка русской религиозной философии Ренаты Гальцевой 1989–2005 годов – тонкие, смешные, в наши дни почти уже невозможные.

Историческая попса. К 180-летию открытия первого универсама – в Париже, разумеется.

Искренне ваши,

Семь-сорок

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