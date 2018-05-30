Bloomberg: Минфин США согласен оставить Дерипаске 40% в En+

Американские власти готовы снять санкции с группы En+ Олега Дерипаски, если его доля в компании будет сокращена до 40 процентов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседника в правительстве США. В данный момент у Дерипаски — около 66 процентовакций En+.

Группа En+, в которую входит "РусАл" и другие связанные с российским миллиардером Олегом Дерипаской компании попали под американские санкции в начале апреля. Минфин США пообещал рассмотреть вопрос о снятии санкций, если доля Дерипаски в компаниях будет составлять менее 50 процентов. Бизнесмен уже покинул совет директоров En+ .

Накануне газета "Ведомости" сообщила, что Дерипаска планирует в ближайшее время расторгнуть соглашение акционеров "РусАла" для вывода компании из-под американских санкций. Согласно договору, En+ считают контролирующим акционером компании - у неё 48 процентов акций.

Ранее En+ попросила правительство России предоставить ей льготы, чтобы сэкономить десятки миллиардов рублей. Однако некоторые из них могут привести к росту тарифов для населения.