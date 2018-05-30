Главу штаба Навального в Челябинске вновь задержали

Главу штаба Алексея Навального в Челябинске Бориса Золотаревского задержали в среду на выходе из спецприемника, где он отбыл 25 суток ареста по обвинению в организации несогласованной акции 5 мая.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на соратников Золотаревского, трое сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом посадили его в машину и отвезли в отдел полиции. Официальных комментариев пока нет.

Накануне стало известно, что в квартире Золотаревского в то время, как он отбывал административный арест, прошел обыск по уголовному делу, связанному с деятельностью "экстремистской организации". По всей вероятности, речь идет о религиозной организации Свидетели Иеговы, признанной в прошлом году экстремистской и запрещенной в России. Утверждается, что дома у Золотаревского нашли печатную продукцию Свидетелей Иеговы. В каком статусе проходит начальник штаба Навального по этому делу, пока не ясно. В последние месяцы в ряде регионов России прошли обыски и аресты членов Свидетелей Иеговы, что вызвало критику в Соединенных Штатах и Совете Европы.